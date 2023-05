Elezioni Comunali: si vota a Lona-Lases, Bresimo e Campo Tures

sabato, 20 maggio 2023

Bresimo – La tornata di Elezioni amministrative prosegue in questo fine settimana in Trentino Alto Adige, un weekend dopo la maggior parte dei Comuni italiani interessati dal voto.

Domani, domenica 21 maggio, elettori chiamati alle urne per rinnovare Sindaci e Consigli Comunali a Lona-Lases e Bresimo in provincia di Trento, a Campo Tures per quanto riguarda in Alto Adige.

A Lona-Lases, 692 aventi diritto al voto in Val di Cembra, si presenta un’unica lista con Pasquale Borgomeo candidato sindaco. L’ombra del quorum c’è: l’ultimo sindaco si è dimesso nel maggio 2021, poi ci sono state tre tornate elettorali andate a vuoto per mancanza di candidati, col commissariamento attuale che si fermerà solo se sarà raggiunto il quorum (50% degli aventi diritto).

Situazione diversa a Bresimo, dove a causa del lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Giuliano Pozzatti durante lo scorso novembre, si torna a votare: 259 i cittadini che dovranno scegliere se dar fiducia all’unico candidato, Ivan Dalla Torre.

A differenza delle due cittadine trentine, a Campo Tures si sfidano due liste: la civica guidata da Josef Nöckler, il già sindaco sfiduciato a dicembre dopo la chiusura della piscina comunale per l’esplosione dei costi di gestione, e la Svp guidata da Siegfried Stocker. Seggi saranno aperti Domenica 21 maggio dalle 7 alle 21, con spoglio che inizierà immediatamente dopo.