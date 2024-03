E’ nata Energia Val di Sole: uno sportello a Malè e incontri informativi

lunedì, 11 marzo 2024

Malè (Trento) – Il nuovo marchio di STN Val di Sole si occuperà della vendita e della commercializzazione dell’energia elettrica sul mercato libero. Il presidente Cristoforetti: “Proponiamo tariffe concorrenziali. L’obiettivo è potenziare i servizi offerti dal consorzio che deve diventare il braccio operativo dei comuni per la realizzazione di investimenti sul territorio”.

Con la fine del mercato tutelato per le utenze domestiche previsto per il 1° luglio 2024, si affaccia in Val di Sole un nuovo soggetto per la vendita e la commercializzazione dell’energia elettrica. Si tratta di Energia Val di Sole, articolazione autonoma del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce – STN – Val di Sole, società partecipata dai Comuni di Caldes, Cavizzana, Malé, Terzolas e Rabbi nata nel 2014.

“Gli utenti subiscono la normativa europea che liberalizza il mercato dell’energia per le utenze domestiche – spiega il presidente di STN Val di Sole Pierantonio Cristoforetti –. Solo gli utenti cosiddetti vulnerabili e, cioè, persone con più di 75 anni, persone in condizioni economiche svantaggiate, soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92 o che utilizzano apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica, a partire dal 1° luglio continueranno a essere serviti dal servizio di maggior tutela. Il nostro consorzio – aggiunge il presidente – si è trovato a ragionare e decidere su come muoversi rispetto a questo tema. Ci siamo chiesti se il nostro consorzio, che oggi conta circa 3.000 utenze delle quali 750 rimarranno nel mercato tutelato, poteva impegnarsi a sostenere questo passaggio offrendo ai propri utenti il servizio di fornitura dell’energia elettrica sul mercato libero a prezzi molto vicini a quelli del mercato tutelato e, perciò, molto convenienti. Sull’esempio dell’Alto Adige, dove esistono consorzi anche molto piccoli, abbiamo deciso di commissionare, in accordo con i Comuni soci, uno studio di fattibilità economica e finanziaria a Raiffeisen Energy”.

Il risultato dello studio ha confermato la fattibilità dell’operazione: il consorzio solandro ai propri utenti riuscirà a offrire un servizio con tariffe concorrenziali e molto convenienti. Da qui la nascita di Energia Val di Sole. “Dal punto di vista normativo – evidenzia ancora Cristoforetti – abbiamo dovuto dare vita a un ramo d’azienda autonomo rispetto a STN Val di Sole che si occuperà dell’acquisto e della vendita di energia elettrica. Il consorzio continuerà a portare avanti le attività di distribuzione di energia, della conduzione di centrali elettriche, di interventi di manutenzione ed efficientamento delle reti di illuminazione pubblica”.

Tariffe convenienti e un servizio vicino a casa

Energia Val di Sole proporrà le proprie offerte legate al mercato libero dell’energia elettrica alle utenze dei comuni associati al consorzio STN Val di Sole: Caldes, Cavizzana, Malé, Terzolas e Rabbi. “Per il momento, la nostra struttura organizzativa attuale ci consente di operare solo su queste comunità – sottolinea Cristoforetti -. L’obiettivo è però quello di estendere l’ambito di operatività anche su altri Comuni della valle”.

In queste settimane, Energia Val di Sole sta già raccogliendo le nuove adesioni e, da mercoledì 13 marzo, apre uno sportello informativo dedicato: i consumatori interessati potranno chiedere chiarimenti, delucidazioni e stipulare contratti nell’ufficio che si trova al piano terra, sul retro, della sede municipale di Malé. Sarà possibile stipulare contratti anche da remoto. Coloro che non avranno sottoscritto un’offerta con un venditore del mercato libero passeranno automaticamente, senza alcuna interruzione di fornitura, con l’esercente di riferimento identificato in fase d’asta.

“Riusciamo a proporre tariffe molto convenienti – riferisce il direttore del consorzio STN Val di Sole Daniel Mosconi -. Abbiamo deciso di rendere più facile la scelta della tariffa giusta per gli utenti proponendo solo tre offerte per la fornitura di energia elettrica. Ognuna di esse è studiata per soddisfare le varie esigenze di consumo”.

L’utente quindi potrà optare per la Tariffa Luce Casa Facile per i siti a uso domestico, per una Tariffa Luce Casa Servizi per i siti a uso non domestico intestati a persona fisica o condominio (cantine, garage e pertinenze) con potenza contrattuale non superiore a 3 kW e per una Tariffa Luce Imprese per i siti a uso non domestico (negozi, attività commerciali ecc.) con potenza contrattuale non superiore a 15 kW.

“Le nostre tariffe hanno il costo della componente dell’energia variabile mensilmente e soggetto al prezzo di mercato (PUN) e variano in base alla fascia oraria – continua Mosconi –. Inoltre, proponiamo uno spread, cioè il contributo al consumo, pari a 0,010 €/kWh fisso e invariabile per tutto il periodo contrattuale e un costo di commercializzazione estremamente conveniente. Se poi l’utente sceglie la domiciliazione su conto corrente bancario o postale e bolletta in formato elettronico offriamo anche uno sconto di 6 €/anno”.

Il braccio operativo dei Comuni per affrontare le prossime sfide

Per STN Val di Sole si tratta di un passo deciso verso il futuro, di un rilancio del consorzio, come lo definisce il presidente, verso la creazione di una società finanziaria che possa fungere da “braccio operativo per i Comuni nella programmazione e realizzazione di interventi sul territorio”.

“Le amministrazioni comunali, per il patto di stabilità, fanno fatica a portare investimenti – afferma Cristoforetti –. In questo ambito, il consorzio può venire in aiuto agli enti pubblici concretizzando per conto loro le progettualità in modi e tempi più rapidi. Abbiamo in testa molte idee. Stiamo già lavorando per la creazione di una comunità energetica della bassa valle: per tramite dei Comuni della bassa valle, abbiamo inoltrato la richiesta al Bim dell’Adige per l’ottenimento di un contributo che finanzia uno studio di fattibilità su questo argomento. STN Val di Sole vuole essere uno strumento che aiuta a mantenere in capo alla nostra gente la facoltà di gestire il territorio e le sue risorse, in particolare l’acqua, come è stato per secoli. Il consorzio STN Val di Sole è nostro, è di tutti e ogni soldo guadagnato è una risorsa che viene investita per il bene della collettività”.

Il tour informativo da giovedì 14 marzo

Per illustrare le novità introdotte con la nascita di Energia Val di Sole e gli sviluppi futuri del consorzio STN Val di Sole, prenderà avvio un ciclo di incontri informativi nei comuni interessati. La prima si terrà giovedì 14 marzo a Cavizzana, nella sala del consiglio comunale. Venerdì 15 marzo al cinema teatro comunale di Malé. Mercoledì 20 marzo la serata è in programma nella sala comunale di Bozzana, a Caldes, mentre a Terzolas si svolgerà giovedì 21 marzo nella sala al piano terra di Palazzo Torraccia. Il tour si chiuderà a Rabbi, nella sala della canonica di San Bernardo, mercoledì 27 marzo. Tutti gli incontri avranno inizio alle 20.30.