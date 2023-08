Due escursionisti soccorsi alle cascate del Valorz

giovedì, 17 agosto 2023

Val di Rabbi – La Centrale Unica di Trentino Emergenza è stata allertata per due escursionisti in difficoltà nella zona delle cascate di Valorz in Val di Rabbi. I due escursionisti – un uomo di nazionalità inglese del 1956 e un uomo di nazionalità tedesca del 1960 – si trovavano a monte delle cascate laterali di Valorz quando hanno perso la traccia del sentiero finendo nell’alveo del torrente in secca che alimenta le cascate, a una quota di circa 1.800 metri. Disorientati e incapaci di proseguire in autonomia hanno chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento della Stazione di Rabbi. In circa un’ora di cammino, cinque soccorritori hanno raggiunto i due escursionisti.

Considerata la zona particolarmente impervia dove si trovavano, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero che, una volta in quota, ha recuperato i due con il verricello, per trasferirli a valle in sicurezza ed affidarli agli operatori del Soccorso Alpino. Per loro non è stato necessario alcun ricovero in ospedale.