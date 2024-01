Droga in Val di Non e Paganella, denunce e segnalazioni dei carabineri di Cles

giovedì, 18 gennaio 2024

Cles – Prosegue incessantemente l’attività di contrasto in materia di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cles. 10 gli assuntori segnalati all’Autorità Amministrativa nel giro di appena 20 giorni, tutti giovani o giovanissimi colti nell’atto di consumare droga ovvero di detenerla per uso personale.

Tra loro anche un minorenne di 17 anni. In totale sono stati sequestrati 12 spinelli e quasi 6 grammi di stupefacente tipo hashish in più operazioni antidroga messe a segno tra i Comuni di Andalo, Predaia e Cles. A procedere i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia del principale centro noneso e delle Stazioni di Predaia e Andalo. 22 i giovani controllati nei diversi servizi svolti. Solo la notte di Capodanno, nel corso di una festa, i Carabinieri di Predaia hanno segnalato 3 persone al Commissariato del Governo di Trento, sequestrando 7 spinelli. In un altro caso, in applicazione della normativa, il Nucleo Radiomobile di Cles ha ritirato anche la patente di guida ad una giovane trovata in possesso, per uso personale, di hashish.

All’attività di controllo svolta nel territorio, il Comando Compagnia di Cles affiancherà anche, come di consueto, una mirata attività preventiva e di informazione rivolta agli alunni degli Istituti scolastici delle Valli del Noce, con conferenze che verranno tenute già a partire dal mese corrente.