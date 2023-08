Doppio appuntamento al Golf Dolomiti di Sarnonico: i risultati

lunedì, 7 agosto 2023

Sarnonico (Trento) – Doppio appuntamento al Golf Dolomiti di Sarnonico (Trento).

Si è svolta la terza tappa “MELINDA Afterwork Cup” al Golf Dolomiti, sponsorizzata dal consorzio Melinda della Val di Non, gara su 9 buche con formula 3 categorie stableford.

Circa una cinquantina i giocatori che hanno partecipato al torneo con temperature intorno ai 16 gradi.

Il percorso, in buone condizioni, con la giusta compattezza, ben rasato e con green scorrevoli ha dato vita a sfide avvincenti.

A fine giornata i vincitori sono stati:

1° SENIOR ANSELMI ROBERTO 17 pt

1° LADY SEGNA GABRIELLA 18 pt

2° NETTO 3a cat. DEMAGRI FRANCO 19 pt

2° NETTO 2a cat. MARTINI LUKAS 18 pt

2° NETTO 1a cat. MARSONER MAFRED 19 pt

1° NETTO 3a cat. AMHOF FRANZ 20 pt

1° NETTO 2a cat. ZAMBONI MARCO ANGELO 19 pt

1° NETTO 1a cat. MINNEI RENATO 22 pt

1° LORDO BORZAGA LEONARDO 16 pt

Al rientro della gara i giocatori si sono goduti un gustoso “Apple cocktail” con uno spuntino presso la terrazza della Club House.

Ieri – domenica 6 agosto – si è svolta al Dolomiti Golf Club la tappa della Challenge sponsorizzata da Internorm, leader nella produzione di finestre e portoncini.

Più di novanta i partecipanti iscritti alla gara.

Abbastanza buone le condizioni metereologiche, con una giornata soleggiata e con temperature intorno ai 18 gradi che faceva da cornice ad un campo ben rasato in ottime condizioni e green scorrevoli.

I giocatori hanno fatto una gustosa pausa alla buvette allesti ta per l’occasione alla buca 9 con gli ottimi salumi della macelleria Abram e la birra Meckatzer.

Formula di gara: medal per la 1^ categoria, stableford per la 2^ con i seguenti vincitori di giornata:

Nearest Pin buca 16 BORZAGA LEONARDO 3,96 m

1° LADY ZADRA NADIA 35 pt

2° NETTO 3a cat. TORRESANI NICCOLO’ 36 pt

2° NETTO 2a cat. NONES ANGELO 36 pt

2° NETTO 1a cat. TORRESANI CORNELIO 73 colpi

1° NETTO 3a cat. BORZAGA LUCA 40 pt

1° NETTO 2a cat. ARTUSO FAUSTO 38 pt

1° NETTO 1a cat. SPARER MARKUS 72 colpi

1° LORDO HOLZNER LUKAS 76 colpi

A conclusione della gara una premiazione con ricchissimi premi logati Internorm: scarpe da golf Raimondi personalizzate, Speck della macelleria Abram e molto altro a tema golfistico. Inoltre, c’era un nearest to the pin di giornata alla buca 16 che offriva come premio una Maserati per un weekend. A seguire ulteriori premi ad estrazione con premi come ski pass per sciare a Madonna di Campiglio, molto apprezzati dai fortunati vincitori. Una ricca cena presso la Club Hause ha sancito la fine della giornata. Un ringraziamento alla sponsorizzazione da parte di Internorm, e all’organizzatore Anrather Kurt e agli sponsor che vi collaborano Business Golf, Maserati, Euroservis, Company D Group, Raimondi, Rossin, Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, Macelleria Abram e Mortec Toor.

Prossime gare in programma:

Mercoledì 9 agosto – HOTEL BRISTOL BUJA CHALLENGE (13a tappa)

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – viaggio premio finale all inclusive

Domenica 13 agosto – COPPA DEI PRESIDENTI

Stbl. 3 cat. – Premi Speciali e CENA OFFERTA