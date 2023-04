Dopo la morte di Andrea Papi cresce la rabbia a Caldes

venerdì, 7 aprile 2023

Caldes (Trento) – E’ il giorno della rabbia tra gli abitanti di Caldes (Trento) e della Val di Sole per la perdita di Andrea Papi, 26enne, residente nel paese solandro, e chiedono un piano per contenere la presenza degli orsi. In Val di Sole se ne contano 13, con 3 lupi.

Il vescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi, ha espresso alla famiglia di Andrea Papi e a tutta la comunità la nostra vicinanza orante.

A seguito del ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo di 26 anni nei boschi di Caldes, in mattinata il dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento, Raffaele De Col ha incontrato in modalità telematica i rappresentanti delle strutture operative impegnate nelle ricerche del 5 e 6 aprile. All’incontro che si è svolto in modalità telematica, hanno partecipato i rappresentanti di Federazione provinciale dei Vigili del fuoco volontari, Scuola cani da ricerca e catastrofe, Soccorso alpino e speleologico, Psicologi per i popoli e Croce rossa del Trentino, oltre a Corpo forestale trentino, Servizio antincendi e Protezione civile, Servizio foreste, Servizio faunistico e Servizio prevenzione rischi e Cue della Provincia autonoma di Trento. Vi ha preso parte anche il sindaco di Caldes, Antonio Maini, che ha ringraziato gli operatori “anche a nome della famiglia del giovane e dell’intera comunità. Complimenti per la vostra capacità operativa, che anche in questa occasione si è dimostrata efficace”.

Nel portare il grazie e la vicinanza del presidente Maurizio Fugatti, il dirigente generale De Col ha comunicato che il versante montuoso dove si sono svolti i fatti è presidiato dal personale del Corpo forestale, anche con attività di informazione verso persone intendono usufruire della rete stradale e sentieristica.