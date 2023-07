Dolomiti Golf Club, i risultati della “Il Melo Cup”

lunedì, 17 luglio 2023

Sarnonico – Al Dolomiti Golf Club di Sarnonico (Trento) si è svolta, la gara “IL MELO GOLF CUP” con main Sponsor Corporate Family Office (CFO). I giocatori iscritti erano circa una ottantina i quali hanno goduto di una bella giornata fino a sera circondati dal panorama mozzafiato che offre il campo di gioco, ben rasato con green scorrevoli.

La formula di gara 3 Categorie Stbl. è stata arricchita da un premio speciale, il second shot to the Pin sulle buche 5 e 2.

I vincitori nelle singole categorie sono stati:

2nd Shot to the pin Man buca 2 FRANCESCHI RICCARDO 5 cm

2nd Shot to the pin Lady buca 5 CAGOL LORETTA 15 cm

1° NETTO 3a cat. COLOGNA FABIO 40 pt

1° NETTO 2a cat. PASQUAZZO ELENA 43 pt

1° NETTO 1a cat. ZUCHRISTIAN JOACHIM 40 pt

1° LORDO BORZAGA LEONARDO 32 pt

Grande partecipazione durante la premiazione dove tutto il Club ha ringraziato gli Sponsor, Corporate Family Office ed il Melo, in particolare Paolo Leonardi e il figlio Giorgio. Non sono mancati ricchi premi per i vincitori di categoria, i quali comprendevano taglieri con prodotti tipici locali a base di carne, vari liquori. La serata si è conclusa con la ricca cena offerta presso la Club House del Circolo.

Prossime gare in programma:

Mercoledì 19/7 HOTEL BRISTOL BUJA CHALLENGE (11a tappa)

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – viaggio premio finale all inclusive

Domenica 23/6 SARTORILEGNO GOLF CUP

Stbl. 3 cat. – Gadget Callaway + Premi speciali e ad estrazione

CENA OFFERTA – Premi Bushnell in palio