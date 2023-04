Disposta l’autopsia sul giovane runner morto nei boschi di Caldes

giovedì, 6 aprile 2023

Caldes (Trento) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause di morte nei boschi di Caldes (Trento) del runner Andrea Papi, 26 anni. La Procura di Trento ha disposto l’autopsia per stabilire la causa del decesso e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, c’è anche l’aggressione da parte di un animale selvatico.

Il cadavere di Andrea Papi (nel riquadro) è stato trovato alle 3 di stanotte sotto il ciglio di una strada forestale in località Contre – ai piedi di malga Grum – seguendo la traccia di uno dei due cani molecolari. Le ricerche erano scattate nella serata di ieri, dopo l’allarme lanciato dai familiari che non lo hanno visto il giovane rientrare dopo essere uscito per una corsa in montagna. Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore provinciale alle foreste Giulia Zanotelli, accompagnati dal dirigente generale del Dipartimento protezione civile Raffaele De Col, hanno incontrato il sindaco di Caldes Antonio Maini, il presidente della Comunità Val di Sole Lorenzo Cicolini e tutti i primi cittadini della valle per fare il punto sulle operazioni. Il presidente Fugatti ha anche incontrato la famiglia del giovane per esprimere la propria vicinanza ed assicurare l’impegno dell’Amministrazione provinciale sulla questione.

Il territorio è presidiato dal Corpo forestale trentino che sta compiendo i necessari accertamenti assieme aiu carabinieri della Compagnia di Cles. A tutti i soccorritori mobilitati nelle ricerche del 26enne – i vigili del fuoco volontari del Distretto della Val di Sole e il corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento con i droni, le Stazioni del soccorso alpino della Val di Sole, Vermiglio, Rabbi e Val di Non, le unità cinofile del Soccorso alpino, la Guardia di finanza, le unità cinofile della Scuola provinciale Cani da ricerca e catastrofe e della Croce Rossa – è arrivato il grazie degli amministratori a nome dell’intera comunità trentina.