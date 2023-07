Dimaro invasa dai tifosi del Napoli, in 1600 al primo allenamento

sabato, 15 luglio 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – Grande entusiasmo a Dimaro Folgarida (Trento) con più di 1600 tifosi che questa mattina hanno assistito al primo allenamento precampionato del Napoli, fresco del titol0 di campione d’Italia, in Val di Sole.

Il Napoli è arrivato a Dimaro Folgarida ieri sera e una doppia fila di supporter azzurri ha accolto la comitiva dalla rotonda della statale del Tonale lungo via Campiglio. Oggi i tifosi partenopei hanno raggiunto fina dalle 9 le tribune del campo sportivo e il paese solandro è bardato di colori azzurri e gigantografiche della squadra partenopea.

VIDEO



VIDEO



Visto l’affollamento di tifosi è stato predisposta l’isola pedonale nel centro storico di Dimaro e istituto il trenino azzurro per i tifosi che fa spola tra campo sportivo e centro del paese.

“Il ritiro del Napoli – racconta Marco Katzenberger, assessore al Turismo del Comune di Dimaro Folgarida – è iniziato alla grande già alle 9 del mattino flussi in arrivo e già come primo giorno abbiamo numeri importanti per Dimaro Folgarida e la Val di Sole. Da questa sera abbiamo eventi di richiamo per i tifosi e i turisti”. “Sono dieci giorni importanti – prosegue – avevano qualche pensiero ma in queste prime ore abbiamo notato che ai giocatori piace l’organizzazione che abbiamo predisposto per il ritiro precampionato dei Campioni d’Italia”.

Al campo sportivo l’abbraccio dei tifosi al presidente Aurelio De Laurentiis che poco dopo le 10 è entrato sul campo, e ai giocatori con cori da stadio per l’intera mattinata. Oltre ad Aurelio De Laurentiis e dalla moglie Jacqueline, erano presenti al campo sportivo il direttore di Trentino marketing Maurizio Rossini, il direttore dell’Apt Fabio Sacco con il suo staff, il sindaco Andrea Lazzaroni con il vicesindaco Alessandro Largaiolli, e gli assessori Marco Katzenberger, Monica Tomasi e Nadia Ramponi.

Il fine settimana è decisamente tinto d’azzurro con Dimaro Folgarida e la Val di Sole presa letteralmente d’assalto, ovviamente pacifico e ricco d’entusiasmo, da migliaia di tifosi per esprimere la loro grande passione grazie il legame tra il Napoli e il Trentino, che ormai dura da dodici anni e ad ogni stagione diventa più intenso.