Dimaro Folgarida: targa e ringraziamento a Silvano Mocatti

sabato, 11 febbraio 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – Un traguardo importante per Silvano Mocatti, riferimento in numerose attività del Comune di Dimaro Folgarida (Trento): ha raggiunto l’età della pensione e in tanti hanno voluto salutarlo di persona esprimendo riconoscenza per quello che ha fatto in questi anni da dipendente comunale, sempre in prima linea negli interventi.

L’Amministrazione di Dimaro Folgarida, in primis il sindaco Andrea Lazzaroni, gli assessori, i consiglieri e i colleghi hanno voluto far sentire la loro vicinanza ed espresso vivo apprezzamento a Silvano Mocatti per quanto ha fatto in questi decenni al servizio della comunità.

E in una cerimonia in sala Giunta (nelle foto) è stata donata una targa come ringraziamento a Silvano Mocatti.