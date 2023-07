Dimaro Folgarida: l’abbraccio di 5mila tifosi ai campioni del Napoli

sabato, 22 luglio 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – Esplode l’amore dei tifosi verso i campioni del Napoli, in 5mila alla Ski.it arena di Dimaro Folgarida e questa sera la festa in piazza. Una pacifica, colorata e rumorosa invasione: cinquemila tifosi hanno accolto stamani i campioni d’Italia allo stadio comunale di Dimaro Folgarida.

Stadio stracolmo in ogni ordine di posti – si sarebbe detto qualche anno fa – e piazzale della Ski.it Arena da tutto esaurito, con lunghe file per entrare nello stadio (una volta raggiunta la capienza massima di duemila posti per ogni tifoso in uscita uno poteva accedervi) ma anche allo store e alla sala trofei con la regina ovvero la Coppa dello Scudetto.

Già alle nove i nuovi parcheggi realizzati dall’amministrazione comunale a est di Carciato erano affollati e il trenino in piena azione. Centinaia le persone trasferite celermente allo stadio. E per oggi pomeriggio è atteso il bis in attesa del grande finale previsto domani. Lunedì poi l’amichevole con la Spal e martedì mattina l’ultima sgambata prima del rientro a Napoli.

Nel frattempo grande attesa c’è per la serata di stasera quando sul palco dell’area eventi saliranno tutti i campioni d’Italia, per la prima volta riuniti assieme dopo il trionfo dell’ultimo campionato.

La sensazione è di avere a che fare con una processione d’amore, una sorta di ringraziamento di popolo ai campioni d’Italia con macchie tri. Il fine settimana è storicamente l’epicentro dell’arrivo dei tifosi del Napoli ai ritiri di Dimaro ma l’impressione è che stavolta si sta registrando l’invasione più bella e ampia mai vista, un fiume azzurro che farà il carico di entusiasmo e adrenalina stasera all’incontro con la squadra nell’area eventi. L’arrivo di migliaia di tifosi del Napoli è contenuto in sicurezza grazie all’organizzazione messa in piedi dalle autorità locali.

Il Napoli intanto lavora sul campo, la preparazione è entrata nel vivo con tutto il gruppo a disposizione. Ci sono tutti i big in campo, tra giovani della Primavera o reduci dai prestiti sono rimasti soltanto il portiere Contini, il difensore centrale Obaretin e il centrocampista Coli Saco. I tifosi hanno seguito con entusiasmo le giocate di Osimhen e compagni negli esercizi predisposti dallo staff di Garcia per insistere sui movimenti delle catene laterali con la costruzione dell’azione e la finalizzazione.