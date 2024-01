Dimaro Folgarida, installati sedici cassonetti anti-orso

martedì, 30 gennaio 2024

Dimaro Folgarida (Trento) – Il piano anti-orso è già realtà a Dimaro Folgarida (Trento). Dopo l’incontro ravvicinato tra due escursionisti e l’orso M90 a Ortisè di Mezzana (Trento) e gli avvistamenti degli ultimi giorni è tornato il dibattito sull’orso in Trentino.

Dimaro Folgarida è uno dei Comuni in prima linea per gli interventi anti-orso e per garantire la sicurezza a residenti e turisti: sono stati infatti installati sedici cassonetti anti-orso, sia nel centro storico che nelle frazioni. “Gli orsi sono attratti dai resti alimentari e una fonte ‘facile’ di cibo sono i cassonetti che li possono attirare – spiega l’assessore al Turismo e Ambiente del Comune di Dimaro Folgarida, Marco Katzemberger (nella foto in basso) – Abbiamo quindi puntano su cassonetti anti-orso, realizzati in modo che gli orsi non riescano ad aprirli”. Posizionando i cassonetti anti-orso due sono gli obiettivi: tener lontano dai centro abitati gli orsi in prima e in secondo luogo che rimangono selvatici e non “domesticati” all’ambiente umano.

“Questo intervento – conclude l’assessore Katzemberger – è un primo passo, che ritengo importante per la nostra comunità, inoltre stiamo proseguendo con altre iniziative e un’informazione capillare sul territorio”.

di A. Pa.