Dimaro Folgarida, il Napoli è ora al gran completo

martedì, 18 luglio 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – Il Napoli campione d’Italia si ritrova a Dimaro Folgarida in Val di Sole nello stesso posto dove un anno fa furono create le premesse per quella incredibile cavalcata conclusa con la conquista dello Scudetto atteso per trentatré anni.

È stato il martedì tricolore, quello degli arrivi eccellenti in casa Napoli. Garcia dall’allenamento pomeridiano di oggi ha potuto ritrovare i giocatori più importanti del suo gruppo. Ha dato l’esempio capitan Di Lorenzo che in mattinata era già al campo raccogliendo l’applauso della gente in tribuna a Carciato. Di Lorenzo è il volto copertina dello scudetto, colui che ha alzato la Coppa al cielo nell’emozionante giornata del 4 giugno, il custode dei sogni azzurri, quando ad Udine un mese prima, nella notte dell’aritmetica certezza, ha portato il tricolore nel settore ospiti. La coppa scudetto è una delle attrazioni più ambite di Dimaro-Folgarida, i tifosi si recano tutti i giorni in maniera ordinata nella struttura adiacente allo store per portare a casa uno scatto vicino al trofeo atteso per 33 anni dai sostenitori del Napoli. Di Lorenzo ha lavorato in palestra, fatto test medici e atletici.

Ieri è stata la volta di Giovanni Simeone, poi nella notte è toccato a Rrahmani e in mattinata Raspadori.

Nel primo pomeriggio di oggi allo SportHotel Rosatti sono arrivati Kvaratskhelia, Zielinski, Ostigard e Lobotka, che hanno anticipato l’uomo più atteso a Dimaro Folgarida: il centravanti Victor Osimhen. È l’uomo che fa la differenza, il giocatore che esalta i tifosi, soprattutto i bambini. I numeri parlano: è il capocannoniere dell’ultimo campionato con 26 gol in campionato, 31 stagionali. E il loro ingresso scaglionato ha scatenato il ripetuto boato d’affetto dei circa 1.200 tifosi presenti anche oggi allo stadio

Garcia così potrà guidare il suo organico livellando lo stato di forma, cioè portando gli ultimi arrivati in una buona condizione di fisica come i compagni che hanno lavorato di più. Anguissa, che è arrivato domenica, e Simeone, giunto ieri a Dimaro Folgarida, hanno lavorato a parte tra corsa e palestra.

I gol decisivi contro Roma, Milan e Cremonese hanno eletto il Cholito Simeone tra i più desiderati dai tifosi del Napoli che l’hanno acclamato sia in campo che fuori, quando si è concesso per foto e autografi.

Nel pomeriggio nell’allenamento di ritardato di mezzora per il caldo ci ha pensato una leggere pioggerellina a raffrescare la Val di Sole. I nuovi sono in palestra per i controlli fisici e il resto della squadra in campo per le tradizionali attività fisiche e con la palla.

S’avvicina la sfida contro l’Anaune Val Di Non di giovedì pomeriggio, Garcia valuterà soprattutto i giovani che sono in campo dal primo giorno di ritiro: “Non guardo quello che hanno fatto prima, li vedo qui per la prima volta. Li valuteremo in amichevole”. Garcia sta studiando le loro qualità durante le partitelle, in uno di questi allenamenti si è messo in mostra il centrocampista classe ‘2003 Vergara segnando uno dei primi gol del ritiro di Dimaro-Folgarida.

Durante l’incontro con i tifosi, Rudi Garcia ha anche risposto ad una domanda sul gesto del violino compiuto nel 2014 in maniera polemica nei confronti dell’arbitraggio che condizionò Juventus-Roma. Non si parte con la tensione, anzi Garcia ha sottolineato i passi in avanti del mondo del pallone in Italia: “Il calcio non è più lo stesso di dieci anni fa, è tanto migliorato. Anche gli arbitri sono più aiutati con il VAR, che aiuta molto. Ho lasciato il violino a casa in Francia, spero non serva”.

La prevendita per Napoli-Anaune Val Di Non (squadra che milita nel campionato regionale di Eccellenza in Trentino) va a gonfie vele, bisogna affrettarsi per portare a casa i biglietti, è probabile che s’arriverà al sold-out.

I prezzi sono 22 euro per la Tribuna Coperta, 16,50 euro per la curva Carciato e la curva Meledrio, la nuova struttura che sta ospitando i tifosi per allenamenti e partite.