Dimaro Folgarida, grande attesa per l’arrivo di Koulibaly in Val di Sole

lunedì, 11 luglio 2022

Dimaro Folgarida – La Val di Sole è sempre più luogo d’incrocio dei desideri dei tifosi del Napoli. Come nella stazione della vicina ferrovia della Trento Malè dove si incrociano i turisti che salgono in Val di Sole anche Dimaro-Folgarida (Trento) è il luogo d’incrocio dei desideri dei tifosi del Napoli. Nel fine settimana si sono rivisti gli spalti pieni e l’entusiasmo perdura, come dimostra anche l’affetto mostrato durante le sessioni d’autografi che sinora hanno interessato Juan Jesus, Karim Zedadka, Hirving Lozano, Alessio Zerbin, Mathias Oliveira, Davide Marfella, Gianluca Gaetano e oggi Mario Rui con Hubert Idasiak. Ma ci saranno ulteriori occasioni per tornare a vedere i big: ai 17 giocatori impegnati allo Stadio di Carciato si è aggiunta nelle ultime ore la nutrita pattuglia dei nazionali. In campo si sono già visti Lobotka, Rrahmani e Politano, Di Lorenzo. A pranzo sono giunti allo Sport Hotel Rosatti Meret, Elmas e Zielinski e nel pomeriggio è stata la volta di Anguissa e Ounas. In serata è toccato al talento della Primavera Ambrosino che ha sostenuto l’esame di maturità prima di partire per la Val Di Sole. Nella serata di domani dovrebbe sbarcare Koulibaly, l’uomo più atteso. Entro mercoledì pomeriggio il gruppo potrebbe essere al completo con la presenza di Victor Osimhen.

E parallelamente agli arrivi dei beniamini sale la voglia di calcio dei tifosi che stanno affollando la Val di Sole non solo per gli allenamenti ma anche per gustare la ricca offerta turistico – ambientale di un territorio che spazia dalle Dolomiti ai ghiacciai perenni, dalle acque termali ai fiumi ideali per la pratica di attività sportiva. E poi i boschi, le malghe, la ruralità di montagna, l’offerta gastronomica e l’articolata ricettività. Un’offerta unica che può riunire in una frase: Immagina di dare spazio al tuo tempo. Vivi la natura: respira il profumo del bosco, ascolta la sinfonia dell’acqua e ammira i colori dell’estate. E certamente le condizioni meteo con il sole e il caldo durante il giorno e la brezza serale rendono piacevole il lavoro dei calciatori ed anche la vacanza degli ospiti.

E domani sera nell’auditorium di Folgarida (inizio ore 21.15) l’atteso appuntamento pubblico con Mister e due giocatori. Dopo la conferenza stampa di riservata ai giornalisti sarà questo il vero incontro tra Spalletti e i tifosi che sabato mattina lo hanno accolto con applausi e cori all’ingresso allo stadio di Carciato

Insomma sono giorni densi di eventi e domani sera per la prima volta dopo la pandemia anche i calciatori torneranno a rispondere alle domande dei tifosi raccontando il lavoro che stanno svolgendo in Trentino, le emozioni e le ambizioni per la prossima stagione.

Giovedì alle ore 18 ci sarà il stagionale debutto del Napoli in campo con avversario l’Anaune, squadra trentina che milita nel campionato d’Eccellenza regionale. La squadra di Cles ha un’anima napoletana, il portiere è Alessio Gionta, una vecchia conoscenza della Primavera azzurra. Non è l’unico volto di Napoli nell’Anaune, Cipriano Morano, vice dell’allenatore Moratti, è un napoletano trapiantato in Trentino.

I biglietti per assistere alla gara si possono acquistare online su https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=379515 al costo di 17 euro per la tribuna laterale e di 22 euro per la tribuna coperta (prezzo comprensivo dei diritti di prevendita) sia presso Ufficio Info Dimaro (posto nell’edificio del Municipio) al costo di 15€ per la tribuna laterale e di 20 euro per tribuna coperta.

Sarà l’occasione per vedere il nuovo Napoli in campo, con le idee di Spalletti che stanno prendendo corpo anche durante gli allenamenti. Esercizi sul possesso palla curando lo sviluppo dell’azione a livello offensivo sia con le conclusioni in porta che con la manovra costruita sulle catene laterali.

Da non perdere anche le serate in Val Di Sole, mercoledì e venerdì in Piazza Madonna della Pace ci saranno gli spettacoli di Made in Sud mentre c’è grande attesa per la presentazione di sabato sera, con il dj Daniele Decibel Bellini ad animare l’evento.