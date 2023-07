Dimaro Folgarida: capitan Di Lorenzo rinnova, entusiasmo dei tifosi del Napoli

domenica, 23 luglio 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – Quando il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato il rinnovo del contratto al capitano tricolore Di Lorenzo sino al 2029, sancendo così una sorta di matrimonio a vita, nella nuova arena eventi di Dimaro Folgarida è esploso il boato dei circa diecimila tifosi giunti in Val di Sole per festeggiare i campioni d’Italia nella prima serata che li ha visti riuniti per la prima volta dopo i festeggiamenti dello Scudetto. L’en nesimo primato centrato in questa valle del Trentino solcata dal fiume Noce e posta ai piedi della Dolomiti di Brenta.

E il boato è salito ancora più forte in cielo quanto “Il Capitano” ha ricevuto la Coppa tricolore dalle mani del vicepresidente Edo De Laurentiis e attorniato dai compagni di squadra l’ha alzata intonando il classico “I Campioni dell’Italia siamo noi”. Mai nei precedenti undici anni di ritiro in Val di Sole si è assistito ad uno spettacolo così emozionante, palpitante, fremente. Nemmeno quanto ad ospitare la serata era la piccola e raccolta Piazza Madonna della Pace

L’onda lunga del rinnovo di Di Lorenzo si è protratta a lungo, oltre al classico coro “C’è solo un capitano”, gli hanno dedicato un pensiero che rimarca ancora di più il vincolo dell’appartenenza: “Di Lorenzo napoletano”. Del resto è il capitano del primo scudetto dopo l’era Maradona, una persona che rimarrà nella storia del Napoli e il rinnovo fino al 2029 lo testimonia in maniera ancora più forte. E poi a chiudere la serata la musica di DJ Decibel Bellini, voce ufficiale del Napoli allo stadio Maradona.

Stamani domenica del pubblico napoletano è iniziata all’insegna dell’entusiasmo con il pubblico che ha riempito lo stadio Comunale di Dimaro-Folgarida.

Garcia sta preparando la squadra per farla arrivare in buone condizioni all’amichevole di lunedì contro la Spal che di fatto rappresenterà la cartolina del ritiro, in vista poi dell’ultimo allenamento di martedì. Tanto lavoro a secco per il gruppo, composto da tanti Nazionali che hanno iniziato il ritiro con qualche giorno di ritardo rispetto ai compagni di squadra. È particolarmente interessante l’allenamento a piedi nudi con l’ausilio degli ostacoli per intensificare il tono muscolare che ha caratterizzato una parte della mattinata. La domenica mattina è stata dedicata soltanto al lavoro fisico, è probabile che nel pomeriggio troverà spazio il pallone preparandosi così all’amichevole contro la Spal, che registrerà il tutto esaurito con l’arrivo anche di qualche tifoso della squadra emiliana.

La sfida contro la squadra allenata da Di Carlo (domani pomeriggio con calcio d’inizio ore 18) si giocherà con lo stadio tutto esaurito (1616 i posti disponibili), in uno scenario sicuramente di grande passione. Una festa all’insegna dell’amicizia, visto anche gli ottimi rapporti tra le due tifoserie. Arriveranno a Dimaro anche alcuni sostenitori della Spal che, dopo la retrocessione in serie C, ha l’ambizione di ritornare in B.