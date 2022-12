Devastante incendio in una palazzina in via Lampi a Cles

domenica, 4 dicembre 2022

Cles (Trento ) – Devastamnte incendio nella notte a in via Lampi a Cles (Trento), evacuate quattro famiglie, non ci sono feriti. Solo una persona è rimasta intossicata ed è stata accompagnata in ospedale a Cles per accertamenti. Le fiamme sono partite attorno all’una di questa notte dal tetto di una palazza Itea ed ha interessato anche un’abitazione accanto.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari di Cles, Tuenno, Livo, Tassullo e Coredo, oltre ai permanenti di Trento (nella foto © wwf). Il sindaco di Cles, Ruggero Mucchi, giunto sul posto nella notte emetterà l’ordinanza di chiusura di via Lampi.