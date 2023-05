Darfo-Cervera Mountain Run, da battere il record di Davide Magnini

sabato, 27 maggio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Tutto pronto per la Darfo-Cervera Mountain Run, in programma questo pomeriggio – sabato 27 maggio – con partenza dalla piazza del municipio di Darfo con arrivo dopo 7 chilometri e 100 metri e un dislivello di 1.081 metri a Cervera.

La gara competitiva prenderà il via alle 15, mentre alle 14:30 dal teatro San Filippo partirà la gara non competitiva e alla 15:20 quella dedicata ai bambini. Tra i campioni iscritti spicca il solandro Davide Magnini (nella foto), che detiene il record col tempo di 41’12”, in campo femminile da battere il tempo di Sara Bottarelli (53’482). Al termine della gara saranno premiati i primi tre classificati nelle categorie maschili e femminili, ma anche nelle varie categorie Csi, oltre a premi speciali.