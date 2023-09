Covid, il ritorno degli allarmi e delle virostar. Presidi: “Evitare assembramenti, mascherine nelle scuole”

domenica, 10 settembre 2023

Roma – Le vacanze estive sono finite per molti, i problemi sociali ed economici degli italiani sono molti ma a questi potrebbe aggiungersi quello delle “restrizioni Covid”. Complice un aumento dei casi, torna infatti ad aleggiare sugli italiani lo spettro delle limitazioni.

In particolare, le “virostar” – virologi, scienziati e presunti esperti, diventati grandi protagonisti da tre anni con un pensiero pressochè a reti unificate, pro-chiusure, pro-restrizioni (nonostante in vari casi fosse palese la totale contradditorietà e la controproducenza delle stesse) – tornano a prefigurare la reintroduzione di alcune “misure” nel breve-medio periodo, tra cui l’uso della mascherina, chiedendo anche un cambio del sistema di monitoraggio che sarebbe “troppo blando” secondo i più rigoristi. Le prime circolari a livello istituzionale iniziano ad esserci per gli ambienti ospedalieri su tamponi e diversificazione degli accessi per i positivi, ma presto potrebbe arrivare qualche obbligo in più, stando al trend e allo schema di gestione adottato negli ultimi anni.

In questo contesto si inquadra anche l’allarme giunto da più parti per la ripresa delle scuole, con circa 7 milioni di studenti che saranno di nuovo sui banchi nei prossimi giorni e anche i presidi tornano a far sentire la propria voce.

“L’indicazione che arriva dai presidi ai professori e bidelli è quella di evitare gli assembramenti degli alunni, soprattutto in questi primi giorni di scuola”. Lo ha dichiarato Mario Rusconi dell’Associazione Nazionale Presidi. In settimana ci sarà un incontro col Ministero per fare il punto della situazione. “In molte scuole a chi lo chiederà distribuiremo le mascherine utilizzando le tantissime scorte che ci furono date durante la fase critica della pandemia. Stessa cosa avverrà con il gel disinfettante. L’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è consigliato ai docenti e alunni con fragilità. Il nostro è un invito in quanto l’utilizzo non è obbligatorio – prosegue Rusconi – Mi sento, poi, in dovere di lanciare un appello agli enti affinché siano più solleciti nei lavori di ristrutturazione negli istituti scolastici: avere classi con 27-28 alunni, in ambienti non grandi, non può che favorire la trasmissione di qualsiasi virus”.