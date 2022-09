Covid, altro cambio nelle regole di quarantena. I dati in Lombardia e Trentino

venerdì, 2 settembre 2022

Trento – La circolare ministeriale 37615 del 31 agosto ha modificato le modalità di gestione dei casi Covid-19. Gli aggiornamenti riguardano la durata dell’isolamento delle persone positive al test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2.

Nel caso di persone che sono sempre risultate asintomatiche o che risultano asintomatiche da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché in presenza di un test, antigenico o molecolare, negativo effettuato al termine del periodo d’isolamento.

In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

In Trentino, Apss in collaborazione con il produttore del software si è prontamente attivata per adeguare, nel più breve tempo possibile, i programmi gestionali di invio dei certificati di isolamento/guarigione alle nuove tempistiche. Si rammenta che il risultato negativo del tampone effettuato secondo le tempistiche previste dalla circolare ministeriale, è sufficiente per terminare l’isolamento fiduciario.

I DATI IN TRENTINO

Sono 252 i nuovi casi positivi del bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, di questi 2 positivi al molecolare (su 57 test effettuati) e 250 all’antigenico (su 1.395 test effettuati). I molecolari poi confermano 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 62, di cui 1 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri a fronte di 13 dimissioni. Nessun decesso. Sono 1.250.282 le vaccinazioni complessive, di cui 428.851 seconde dosi, 340.429 terze e 30.059 quarte dosi.

Questa la suddivisione dei casi per classi di età:

0-2 anni – 4

3-5 anni – 2

6-10 anni – 7

11-13 anni – 3

14-18 anni – 9

19-39 anni – 57

40-59 anni – 81

60-69 anni – 27

70-79 anni – 37

80 + anni – 25

I DATI IN LOMBARDIA: 23 NUOVI DECESSI

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-7) e nei reparti (-11). A fronte di 21.266 tamponi effettuati, sono 2.757 i nuovi positivi (12,9%).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 21.266, totale complessivo: 40.840.194

– i nuovi casi positivi: 2.757

– in terapia intensiva: 15 (-7)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 594 (-11)

– i decessi, totale complessivo: 42.267 (+23)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 760 di cui 320 a Milano città;

Bergamo: 288;

Brescia: 427;

Como: 168;

Cremona: 116;

Lecco: 104;

Lodi: 57;

Mantova: 133;

Monza e Brianza: 200;

Pavia: 160;

Sondrio: 44;

Varese: 230.