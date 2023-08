Cosina Nonesa: a Fondo musica e degustazioni nelle vecchie cantine

venerdì, 11 agosto 2023

Fondo (Trento) – Torna nel centro storico di Fondo (Trento) la 27esima edizione di “Cosina Nonesa En Ti Somasi da Fon“, manifestazione enogastronomica alla scoperta delle vecchie cantine, porticati e androni del paese dell’Alta Val di Non, dove le varie associazioni allestiscono pittoreschi angoli di gastronomia locale. L’ambiente diviene prioritario nella festa dei “somasi” la cui principale attrattiva è costituita dalle “delizie della montagna”. L’evento che si apre con i concerto di questa sera, terrà banco domani – sabato 12 agosto – e domenica 13 agosto.

IL PERCORSO – E’ una passeggiata appagante quella che l’ospite compie girovagando tra avvolti e cantine, di tanto in tanto trattenuto da piacevoli soste per ripercorrere la storia passata assaporando proposte gastronomiche, ormai parte dei ricordi dei meno giovani.

“Cosina Nonesa en ti Somasi da Fon”, giunta alla XXVII edizione, si conferma una delle maggiori attrazioni del capoluogo dell’Alta Val di Non. Un modo per celebrare la ricchezza della tradizione gastronomica del Trentino Alto-Adige e gustare i sapori tipici della Valle di Non.

La festa si sviluppa lungo le vie del paese di Fondo, dove le varie associazioni aprono le porte degli antichi somasi proponendo piatti tipici della tradizione. Durante le due giornate ad animare le vie del paese ci saranno artisti di strada, laboratori per bambini, musica e tanto altro. Inoltre, Piazza San Giovanni ospiterà un mercatino artigianale.

IL PROGRAMMA

Venerdì 11 agosto, alle 18

“UNODUO”, concerto di musica classica nella chiesetta di Santa Lucia in una romantica atmosfera tra le note di contrabasso e oboe. Silvio Gabardi e Anika Dobref.

Sabato 12 agosto

Mercatino dell’artigianato dalle 10 alle 22

Visita ai Somasi e degustazione delle specialità dalle 19 alle 24

Artisti di strada, spettacoli e animazione per tutti dalle 19 alle 24

Falegnameria didattica, laboratori per bambini dalle 19

Musica itinerante con il Duo Alpensound dalle 20 alle 23

Notturna al canyon Rio Sass (per visita guidata tel. 0463 850000)

Musica live in piazza San Giovanni con il gruppo musicale Oblivion dalle 20:30

Domenica 13 agosto

Mercatino dell’artigianato dalle 10 alle 22

Visita ai Somasi e degustazione delle specialità dalle 19 alle 23 (alcuni somasi aperti anche al pomeriggio)

Artisti di strada spettacoli e animazione per tutti dalle 11 alle 23

Falegnamerioa didattica laboratori per bambini dalle 11

Spettacolo di danza freestyle della scuola di ballo Asd Anaunia Team Dance dalle 18

Musica itinerante con il Duo Alpensound pomeriggio e sera

Notturna al canyon Rio Sass (per visita guidata 0463 850000)

Musica live in piazza San Giovanni con il gruppo musicale Mas Quenada dalle 21.

Tutte le associazioni di Fondo sono pronte ad accogliere i visitatori nei vecchi somasi e a far degustare le prelibatezze del nostro territorio, in particolare tortei da patete, gulaschsuppe, trippe conciade, strangolapreti, canederli, carne e verdure alla griglia, polenta e finferli, frittelle di mele, kaisersmoarn, strauben e tanto altro ancora

Per info: https://proloco.fondo.it/wp-content/uploads/EVENTI/Libretto_Cosina_Nonesa_2023.pdf