Coronavirus, i numeri di Trentino e Lombardia

venerdì, 11 marzo 2022

Sondrio – 19 nuovi decessi e lieve aumento dei ricoveri in Lombardia nelle ultime 24 ore. A fronte di 60.094 tamponi effettuati, sono 5.861 i nuovi positivi (9,7%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 60.094, totale complessivo: 33.659.816

– i nuovi casi positivi: 5.861

– in terapia intensiva: 73 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 783 (+7)

– i decessi, totale complessivo: 38.889 (+19)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.013 di cui 968 a Milano città;

Bergamo: 358;

Brescia: 646;

Como: 406;

Cremona: 196;

Lecco: 205;

Lodi: 98;

Mantova: 249;

Monza e Brianza: 500;

Pavia: 304;

Sondrio: 93;

Varese: 499.

I NUMERI DEL TRENTINO

Anche la giornata odierna fortunatamente non registra in Trentino alcun decesso causato da Covid-19. Ne dà conto il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto anche di 294 nuovi contagi: 11 casi sono risultati positivi al molecolare (su 454 test effettuati) e 283 all’antigenico (su 3.221 test effettuati). I molecolari poi hanno confermato 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La situazione dei nuovi contagi per fasce d’età è la seguente:

fra 0-2 anni: 6

fra 3-5 anni: 2

fra 6-10 anni: 14

fra 11-13 anni: 11

fra 14-18 anni: 9

fra 19-39 anni: 97

fra 40-59 anni: 91

fra 60-69 anni: 27

fra 70-79 anni: 28

80 o più anni: 9.

Notizie confortanti anche dal fronte ospedaliero. Attualmente i pazienti ricoverati sono 43, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri e 10 dimissioni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 2. I nuovi guariti sono 320, per un totale che arriva a 137.634 da inizio pandemia. Le vaccinazioni somministrate sono arrivate a 1.194.301, di cui 425.419 seconde dosi e 319.188 terze dosi.