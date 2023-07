sabato, 22 luglio 2023

Brez (Trento) – Cordoglio in Val di Non per la morte di Alessandro Zuech, 16 anni, di Brez (Trento) che martedì scorso aveva perso il controllo della bicicletta e si era schiantato contro un albero.

Il ragazzo lavorava come stagionale alla Famiglia Cooperativa della zona e tornando a casa con la bicicletta elettrica ha perso il controllo della bici ed è finito contro un albero. Sul posto dell’incidente l’equipe medica di Trentino Emergenza e il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in terapia intensiva all’ospedale di Santa Chiara con l’eliambulanza. Nelle scorse ore il cuore di Alessandro Zuech ha cessato di battere. Gli amici e tutta la Val di Non hanno espresso vicinanza alla famiglia del 16enne.