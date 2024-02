Cordoglio a Sanzeno e in Val di Non per la morte di Paolo Gabardi

sabato, 10 febbraio 2024

Sanzeno (Trento) – Grande cordoglio in Val di Non per Paolo Gabardi, 64 anni, agricoltore di Malgolo, deceduto al Santa Chiara di Trento per le ferite riportate in un incidente stradale accaduto sulla statale della Val di Non. Alla guida di un’utilitaria si è scontrato contro un Tir, riportando gravissime ferite che non gli hanno lasciato scampo.

La comunità nonesa, partendo dal sindaco di Sanzeno, Martin Ziller, ha espresso grande cordoglio e vicinanza ai familiari dagli amici. Paolo Gabardi era appassionato di sci e partecipava all’Unione Sportiva Ruffré Mendola che ha inviato un messaggio: “Ciao Paolo, ti ricorderemo sempre con il sorriso. La tua passione per lo sci era qualcosa di straordinario. Tutta l’Unione Sportiva Ruffrè Mendola è vicina al dolore della famiglia”.

di Ch. P.