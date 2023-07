Coppa del Mondo, Mtb: pubblico delle grandi occasioni a Commezzadura

sabato, 1 luglio 2023

Commezzadura (Trento) – Pubblico delle grandi occasioni a Daolasa di Commezzadura (Trento) per la Coppa del Mondo di Mtb, che si concluderà domani pomeriggio.

La Val di Sole si è riempita di riders e appassionati di mountain bike per le finali della Coppa del Mondo, in uno scenario naturale tra montagne, boschi, prati e alpeggi. Presenti numerosi turisti italiani e stranieri per assistere alle gare. I fan sono saliti in quota con le cabinovie di Funivie Folgardia Marilleva alla partenza della gara principe – downhill – e sul tracciato dei duemiladuecento metri di adrenalina pura della mitica Black Snake di Daolasa.

I riders hanno raggiunto la Val di Sole da inizio settimana per provare i percorsi delle diverse discipline. “Siamo soddisfatti – è il commento degli organizzatori – e lo spettacolo è assicurato”.

Il paddock è da urlo e gli appassionati si aggirano tra stand dei team e delle diverse aziende legate alla Mtb per scoprire le novità e l’evoluzione di una disciplina che in questi anni si è imposta sempre più tra i giovani e tra chi frequenta la montagna. Inoltre sono numerosi i team presenti e gli sponsor italiani, tra cui Melinda.

Un’organizzazione perfetta, curata nei dettagli per un evento che entra nella storia sportiva della Val di Sole e del Trentino e nel cuore degli appassionati.

di A. Pa.