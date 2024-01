Convegno sui grandi carnivori a Dimaro: intervento del “Comitato Insieme”

mercoledì, 10 gennaio 2024

Dimaro Folgardia (Trento) – Il Comitato Insieme per Andrea Papi comunica che il professor Michele Corti non parteciperà al convegno “Grandi carnivori: un problema per il futuro della vita sulle Alpi” promosso per sabato 13 gennaio 2024 al teatro comunale di Dimaro Folgarida, con inizio alle 14.

“Il Comitato inoltre disconosce e si dissocia completamente dalle inaccettabili e controverse affermazioni espresse sui social dal professore. Il Comitato ribadisce la propria indipendenza da partiti e movimenti politici qualsiasi essi siano ed è impegnato a perseguire esclusivamente gli scopi che si è prefissato”.

GRANDI CARNIVORI: UN PROBLEMA PER IL FUTURO DELLA VITA SULLE ALPI

Il Convegno ha questi obiettivi

1. Mantenere vivo il ricordo della tragedia del giovane Andrea Papi;

2. Creare informazione corretta su un problema che interessa la popolazione che vive in montagna e su tutto l’arco alpino;

3. Raccogliere documentazione con carattere scientifico rispetto ai diversi problemi che derivano dalla presenza fuori controllo di orsi e lupi nelle nostre Valli e sull’arco alpino in generale;

4. Far incontrare persone, organizzazioni e istituzioni che condividono la problematica della presenza dei grandi predatori con l’obiettivo di ricercare soluzioni al problema;

5. Definire un documento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea come atto conclusivo in maniera da avere un mandato con il quale interagire con le Istituzioni locali, nazionali ed europee per chiedere modifiche alla normativa attuale e attivare le misure di difesa necessarie

a garantire una pacifica e serena convivenza della vita dell’uomo in montagna, nel rispetto dei diritti di uso dei propri territori così come da sempre garantiti per i beni di uso collettivo (da sinistra nella foto Carlo Papi, Pierantonio Cristoforetti e Franca Penasa).



IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

14 – 14.30 | Saluti delle Istituzioni

14.30 – 14.50 | On. Herbert Dorfmann Parlamentare Europeo e Membro del PPE

Aggiornamento della situazione a livello del Parlamento Europeo

14.50 – 15.10 | Prof. Geremia Gios Professore ordinario di Economia – Agraria all’Università di Trento

Gestire per conservare: a quali condizioni ci può essere sostenibilità nelle Alpi?

15.10 – 15.30 | Prof. Andrea Cavallero Agronomo, già Professore all’Università di Torino;

exordinario di Alpicoltura

Ruolo delle attività agricole e pastorali nella conservazione dell’ambiente, del paesaggio e della fruibilità delle Alpi

15.30 -15.50 | Prof. Marco Masseti, Zoologo – Università di Firenze

La gestione del patrimonio naturalistico italiano degli ultimi decenni

15.50 – 16.20 | Coffee break

16.25 – 16.45 | Dott.ssa Giulia Ranzani e dott. Cristian Bolzonella

Tecnici laureati del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro – Forestali dell’Università degli Studi di Padova

Esempi di gestione dell’orso in Europa

16.45 – 17.05 | Prof. Gualtiero Tamburini, Senior Advisor Nomisma

Aspetti socio economici del progetto Life Ursus

17.05 – 17.25 | Prof. Annibale Salsa, Professore di Antropologia filosofica e antropologia culturale all’Università di Genova fino all’anno accademico 2007-2008;

Presidente del Gruppo di lavoro “Popolazione e cultura” della Convenzione delle Alpi dal 2002 al 2006;

Presidente in carica del Comitato Scientifico Società Trentino School of Management e del Museo Etnografico Trentino di San Michele;

Esperto di Cultura alpina in carica presso il Consiglio dell’Università della Valle d’Aosta

Demonizzazione dell’uomo e sacralizzazione dei grandi carnivori.

Nuovi totem e nuovi tabù postmoderni

17.25 | Condivisione atti e documento finale

18.30 | Saluti finali