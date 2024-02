Controlli dei Nas nei locali della Val di Non, sequestrato cibo scaduto

mercoledì, 7 febbraio 2024

Cles (Trento) – Proseguono i controlli del Nas di Trento nei locali della Val di Non. Nei giorni scorsi i carabinieri del NAS di Trento hanno scovato una pizzeria che teneva carne e alimenti scaduti. Della carne era scaduta addirittura nel 2015. Ad alcuni alimenti invece mancava la tracciabilità.

Naturalmente non vuol dire che li abbiano anche serviti in tavola, ma non potevano tenerli, punto e basta. Le sanzioni scattate ammontano a 2.000 euro per l’omesso autocontrollo, più altri 1.500 per la mancata tracciabilità. Il cibo scaduto (100 kg) è stato sequestrato.