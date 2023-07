Controlli dei carabinieri tra Val di Sole e Val di Non: 7 patenti ritirate e 29 sanzioni

lunedì, 31 luglio 2023

Dimaro Folgarida – Maxi operazione dei Carabinieri della Compagnia di Cles condotta nell’ultimo weekend nelle Valli di Non e Sole.

In particolare, ieri sera, a margine dell’evento “Dragononesa” svoltosi in località Le Plaze del Comune di Predaia, sulla sponda del Lago di Santa Giustina, al fine di contrastare l’abuso di sostanze alcoliche sono stati effettuati mirati controlli sulla SS43 DIR. A procedere le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile di Cles, coadiuvate da militari in borghese e da personale delle Stazioni di Predaia, Romeno, Cles e Borgo D’Anaunia. Le gazzelle, nella sola fascia oraria notturna, hanno colto alla guida della propria vettura ben sei automobilisti in stato di ebbrezza alcolica, tra cui due neopatentati per i quali sarà disposta la revisione della patente di guida. I tassi alcolemici rilevati con l’etilometro in dotazione sono variati da 1,46, il più alto, a 0,55 il più basso. Per 3 persone è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Trento, avendo superato il limite di 0,80 G/L di tasso alcolemico previsto dall’art. 186 del Codice della Strada, mentre per altri tre è scaturita la segnalazione al Commissariato del Governo con comminazione di una sanzione amministrativa di oltre 500 euro cadauno. Per tutti e sei è scattato anche il ritiro della patente.

Un settimo automobilista è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria trentina nel pomeriggio di sabato, anche lui colto in Val di Sole, nel territorio di Malè, alla guida del proprio veicolo sotto l’effetto di sostanze alcoliche. A procedere i Carabinieri della Stazione di Borgo D’Anaunia che, in questo caso, hanno rilevato un tasso alcolemico pari a 1,22 g/L. Anche per quest’ultimo guidatore è scaturito il ritiro della patente.

Sempre tra sabato e domenica, oltre ai sette automobilisti colti in stato di ebbrezza alcolica, il Nucleo Radiomobile ha proceduto a comminare altre sei sanzioni al Codice della Strada, in particolare 1 per guida con patente scaduta e quattro, tra cui due motociclisti, per sorpasso pericoloso, per un totale di 2083 euro che dovranno essere pagati dai contravventori.

Inoltre, nel corso della nota manifestazione “Dragononesa”, la Stazione di Predaia ha anche denunciato per ubriachezza manifesta un 28enne.

Infine, tra sabato e domenica, le pattuglie della Compagnia di Cles, con servizi preordinati effettuati da tutte le Stazioni Carabinieri dipendenti e dal Nucleo Radiomobile, hanno proceduto al controllo di 126 motociclisti, sia italiani che di diverse nazionalità europee, procedendo a sanzionarne ben 18, di cui nove per sorpasso pericoloso e tre per eccesso di velocità.

Le attenzioni dell’Arma, al fine di prevenire sinistri stradale ed assicurare una circolazione stradale sicura e nel rispetto delle norme del Codice della Strada, proseguiranno incessantemente anche nel mese di agosto, in concomitanza con l’afflusso turistico che contraddistingue nel periodo le Valli del Noce.