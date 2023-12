Controlli dei carabinieri in centro a Cles

sabato, 30 dicembre 2023

Cles (Trento) – Nel corso delle festività natalizie, caratterizzate da un grande afflusso turistico che si è riversato nelle Valli del Noce e nel principale centro noneso, i Carabinieri della Compagnia di Cles hanno intensificato i servizi di controllo anche con pattuglie a piedi, svolte perfino vestendo la Grande Uniforme Speciale ridotta, che richiama nella sua bellezza quella storica dell’Arma.

I servizi si sono svolti in una bella cornice natalizia, dove anche i bambini hanno potuto sorridere alla vista dei militari, che sembravano pattugliare come se, in una favola, fossero alla ricerca di pinocchio. Momenti di festa, tra Piazza Granda, l’antico Palazzo Assessorile e la pista di pattinaggio colma di piccolissimi che, sentendosi sicuri alla vista delle uniformi, si sono divertiti fotografandosi con i militari e regalando sorrisi indimenticabili. Un bel palcoscenico si è creato il giorno della Vigilia di Natale, quando i carabinieri in alta uniforme hanno mostrato la loro fierezza nell’assistere, dinanzi il Palazzo Assessorile, ai canti di Natale dei bambini della Scuola Primaria di Cles.

Nel contempo, forte dei numerosi rinforzi assegnati dal Comando Provinciale di Trento alle Stazioni Carabinieri delle Valli del Noce, la Compagnia di Cles ha anche intensificato il controllo del territorio riversando diverse pattuglie sia a piedi che a bordo di veicoli istituzionali, il tutto al fine di garantire la massima sicurezza ai cittadini dei Comuni nonesi e solandri, nonché ai numerosi turisti giunti in queste bellissime località trentine.

Anche in occasione delle feste di Capodanno verranno impiegate numerose pattuglie per consentire i festeggiamenti del nuovo anno nella massima cornice di prossimità e sicurezza.