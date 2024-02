Controlli antidroga nelle valli del Noce: nei guai turisti e nonesi

lunedì, 19 febbraio 2024

Cles (Trento) – Turisti e giovani nonesi fermati con la droga: 12 giovani segnalati per possesso di droga nell’ultimo mese, 6 soltanto lo scorso sabato durante l’attuazione di un posto di blocco sulla Statale 43, all’imbocco della Val di Non, in località Rocchetta. Sono questi i risultati dei servizi di contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti messi in atto dalla Compagnia Carabinieri di Cles, che tiene alta la guardia per limitare un fenomeno di disagio giovanile molto sentito nelle valli.

Nel corso del posto di blocco, effettuato nel pomeriggio contemporaneamente ad un servizio straordinario di controllo del territorio svolto tra le 14 e le 20 in tutta la Val di Non, sono state impiegate 10 pattuglie, ben 5 del Nucleo Radiomobile del principale centro noneso, che hanno pattugliato l’intera valle e controllato circa 60 persone e 32 veicoli solamente in località Rocchetta, porta naturale che collega la Rotaliana alle valli del Noce. All’imponente dispositivo dei Carabinieri si sono aggiunte due unità cinofile antidroga della Polizia Locale di Trento.

Il servizio coordinato, che aveva anche l’obiettivo di contrastare i furti in abitazione nei Comuni di Contà, Ville d’Anaunia, Denno e Campodenno, nonché Predaia, ha consentito di denunciare a piede libero due giovanissimi romagnoli, diretti in Val di Sole per trascorrere un periodo di vacanza sulle piste da sci. Inoltre, sono stati colti in possesso di stupefacenti per uso personale altri quattro giovanissimi, provenienti due da Trento, uno dal veronese e l’ultimo dalla provincia di Milano. Praticamente il 10 per cento delle persone controllate dai militari e dai cani antidroga della Polizia Locale sono risultati in possesso di droga. I due denunciati avevano quasi 9 grammi il primo e quasi 5 grammi il secondo di hashish. Complessivamente sono stati sequestrati quasi 18 grammi di stupefacente tra hashish e marijuana, nonché ritirate due patenti nei confronti di altrettanti conducenti colti con la droga, in applicazione delle sanzioni accessorie previste dal Testo unico in materia.

Alle sei persone controllate con droga sabato pomeriggio si aggiungono altre sei segnalate nei Comuni di Ton, Andalo, Commezzadura, Cavedago, e Cles, colte con stupefacenti per uso personale dai militari del Nucleo Radiomobile di Cles e delle Stazioni di Andalo, Spormaggiore, Cles e Rumo.