Contenimento grandi carnivori in Trentino: disegno legge del consigliere Ossanna (PATT)

mercoledì, 19 aprile 2023

Trento – Grandi carnivori, il PATT con il consigliere provinciale Lorenzo Ossanna ha presentato un disegno di legge – con inserimento nella legge provinciale 24 del 1991 sulla protezione delle fauna selvatica e per l’esercizio della caccia il controllo di lupi e orsi. La proposta, che verrà discussa in tempi brevi, il PATT ha chiesto al presidente del Consiglio provinciale la calendarizzazione in tempi brevissimi, prevede una serie di interventi per il contenimento degli animali selvatici. Lo studio e l’elaborazione del disegno di legge da parte del partito autonomista è iniziata alcuni mesi fa quando ci furono predazioni in alpeggi e malghe, prima delle ultime aggressioni a persone dell’orso, in Val di Rabbi a inizio marzo e il 5 aprile a Caldes, dove è morto Andrea Papi, 26 anni.

Il disegno legge è stato illustrato in una conferenza stampa dal consigliere provinciale Lorenzo Ossanna alla presenza dei vertici del partito autonomista, in particolare dal segretario politico Simone Marchiori; vice segretario politico Roberta Bergamo, presidente Franco Panizza e dal vice presidente Lorenzo Conci. “Non vogliamo abbattere tutti gli orsi – sostiene Simone Marchiori – serve buonsenso ed eliminare gli animali problematici. Questo per garantire la stessa sopravvivenza del progetto Life Ursus. La gente di montagna è esasperata e chiede tempi certi e risposte rapide in tempi certi”.

La proposta di disegno legge firmata da Lorenzo Ossanna prevede l’inserimento dell’articolo 31 bis della legge provinciale 24 del 1991, composto di sette punti:

1. La Giunta provinciale, su parere del Comitato operativo grandi carnivori, al fine di salvaguardare le attività agro-silvo-pastorali tradizionali del territorio montano provinciale, di proteggere la fauna autoctona locale ed evitare squilibri ecologici, di conservare gli habitat naturali, di prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, al patrimonio ittico e di contenere i conflitti con le attività antropiche, per motivi di sicurezza e sanità pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, incluse ragioni di natura sociale o economica, può autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione delle specie Ursus arctos e Canis lupus.

2. L’abbattimento o la cattura dei grandi carnivori può esercitarsi senza alcun limite temporale e anche nelle zone in cui la caccia è vietata. Tale controllo faunistico è esercitato dagli agenti preposti alla vigilanza ovvero dai conduttori o proprietari dei fondi o da altre persone, purché in possesso della licenza per l’esercizio venatorio, previamente autorizzati e adeguatamente formati.

3. Il Comitato operativo grandi carnivori, di cui al comma 1, è costituito con deliberazione della Giunta provinciale ed è composto dal Presidente o dall’Assessore competente, dal Dirigente generale del dipartimento competente in materia di fauna selvatica, dal Dirigente del Servizio faunistico, da un rappresentante dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e da un esperto in materia di grandi carnivori nominato dal Consiglio provinciale.

4. Il Comitato operativo grandi carnivori, di cui al comma 1, è istituito quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Provincia ed ha il compito di ricercare ed indagare, mediante l’elaborazione dei dati relativi, le dinamiche in atto nell’ambiente naturale con particolare riferimento ai grandi carnivori.

Il Comitato operativo grandi carnivori definisce il contingente di grandi carnivori socialmente sostenibile, con riferimento alle problematiche di sanità e sicurezza pubblica, al contesto ambientale e socio-economico del territorio, alle attività agricole, zootecniche e forestali, al mantenimento di una popolazione vitale delle specie.

Il Comitato operativo grandi carnivori predispone il piano di controllo dei grandi carnivori.

Per l’espletamento dei propri compiti il Comitato operativo grandi carnivori si avvale del Servizio faunistico.

5. Il piano di controllo, di cui al comma 4, dovrà definire:

• il numero di soggetti catturabili, l’arco temporale e le aree di intervento;

• le azioni ammesse (cattura per captivazione o prelievo);

• l’individuazione dei soggetti problematici o pericolosi.

Il piano di controllo viene approvato annualmente dalla Giunta provinciale.

6. La Giunta provinciale informa annualmente il Consiglio sulle misure assunte. La Provincia autonoma di Trento assicura le informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato nei confronti della Commissione Europea.

7. L’attività e la partecipazione alle riunioni del Comitato operativo grandi carnivori sono prestate a titolo gratuito”.

La proposta legislativa – sostiene il consigliere provinciale Lorenzo Ossanna – prevede con un unico articolo: il rispetto della Direttiva habitat nell’esercizio della deroga per l’abbattimento; l’esercizio del controllo faunistico dei grandi carnivori anche da parte di persone in possesso di licenza di caccia; l’istituzione del Comitato operativo grandi carnivori, costituito da rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali e dell’Ispra; l’utilizzo, nella programmazione dei grandi carnivori, dei dati e dei monitoraggi elaborati dal Servizio faunistico della Provincia autonoma di Trento;

il controllo numerico dei grandi carnivori sia per le necessità attuali che, soprattutto, per la programmazione futura; un Piano di controllo, elaborato e gestito dalla Provincia autonoma di Trento; l’informazione puntuale sulle misure assunte al Consiglio, allo Stato e alla Commissione Europea; l’attività di gestione nel comitato è gratuita.

“Gli ultimi drammatici episodi verificatisi in Trentino, dalla tragica uccisione di un giovane uomo da parte dell’orso in Val di Sole alle numerose predazioni sul bestiame da parte dei lupi, dimostrano che il quadro normativo in vigore in materia di grandi carnivori e le procedure finora adottate non sono sufficienti a garantire la sicurezza della popolazione residente e operativa in montagna e a preservare gli alpeggi e le attività economiche nelle aree montane, compresa quella turistica”, spiega il consigliere provinciale Lorenzo Ossanna.

“Il Trentino – prosegue – è caratterizzato da un‘agricoltura contadina strutturata in aziende di piccole e piccolissime dimensioni, a stretto contatto con l’ambiente naturale. Gli alpeggi in quota e le tradizionali attività silvo-pastorali, praticate da secoli, costituiscono una componente storicamente significativa dell’offerta agricola trentina, non solo per il valore e la qualità della produzione, ma anche per la conservazione del paesaggio coltivato e il mantenimento di presidi umani su territori e strutture (dagli alpeggi alle strade forestali) che, una volta abbandonate, sarebbero destinate al declino. Costituiscono, in definitiva, uno degli elementi caratterizzanti, in maniera positiva, della vitalità della montagna trentina, della varietà della nostra offerta turistica e dell’originalità dello stesso marchio “Trentino””.

Il Partito Autonomista Trentino Tirolese riafferma il valore della vita umana che non può essere paragonata a quella di un animale e che non si può mettere in discussione la libertà di potersi muovere liberamente e senza paura su tutto il territorio, compresi boschi e montagne che sono parte integrante della vita di chi abita le terre alte.

di A. Pa.