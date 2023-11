Consiglio provinciale di Trento, intervista a Paola Demagri: “Punto di partenza il territorio”

giovedì, 2 novembre 2023

Cles (Trento) – Inizia la nuova legislatura, con la proclamazione degli eletti si apre il quinquenno 2023-2028 del nuovo Consiglio provinciale e nella seconda decade di novembre ci sarà l’insediamento ufficiale. Alle elezioni provinciali Paola Demagri (Casa Autonomia.eu), residente a Cles, è la donna più votata: 3.782 preferenze.

Paola Demagri che significato dà a questo dato personale?

“Ritengo sia stato premiato il lavoro, portato avanti con serietà e credo abbia pagato la coerenza dimostrata in questi anni con le attività sul territorio e le battaglie in Consiglio provinciale. Certamente ho un compito gravoso, quello di rappresentare il Trentino, ma anche di essere il riferimento per la Val di Non“.

Un giudizio sulle elezioni provinciali?

“C’è stata una polarizzazione del voto, sinistra o destra oppure destra e sinistra. E’ emerso un elemento nuovo, con la netta polarizzazione dell’elettorato e anche in futuro dovremo fare i conti con questa dialettica, quindi sarà molto importante tenere unita un’area politica – come la nostra (Casa autonomia ndr.) e Campobase – per un lavoro capillare sul territorio“.

Cresce però l’astensione?

“Questo è dato che deve fare riflettere tutti e non solo i trentini. Personalmente sono molto critica con chi non è andato a votare. La proposta era ampia e i trentini erano chiamati a scegliere tra chi ha l’autonomia nel cuore e tutti i giorni si batte per mantenerla e chi – il centrodestra – la vede diversamente con decisioni che sovente arrivano da fuori provincia o regione o vengono calate dall’alto. Il compito principale delle nostra formazione politica sarà difendere strenuamente l’autonomia“.

Che opposizione farà?

“Il metodo sarà quello delle scorsa legislatura, un’opposizione con proposte concrete sui singoli provvedimenti che la maggioranza e la Giunta proporranno, e come negli ultimi cinque anni sarò determinata in alcune battaglie come quella sulla scuola che ha visto Casa autonomia nel passato in prima linea. L’auspicio è che ci sia un confronto aperto e non la chiusura da parte delle Giunta che abbiamo visto nei cinque anni precedenti“.

E con gli altri gruppi di minoranza?

“Ci sarà una forte collaborazione, faremo azioni comuni, poi ogni gruppo ha la sua peculiarità e proporrà delle sue iniziative. Casa autonomia e Campobase sono partiti territoriali, lavoreremo insieme, personalmente lavorerò su autonomia e territorio“.

di A. Pa.