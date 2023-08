Concerto “De Andrè Symphonic” e festa delle Lanterne a Fondo

giovedì, 10 agosto 2023

Fondo (Trento) – Due importanti appuntamenti promossi dalla Pro loco a Fondo (Trento).

Venerdì, 25 agosto, Concerto “De Andrè Symphonic”. Il Palanaunia di Fondo avrà l’onore di ospitare Andrea Maffei e la Merano Pop Symphony Orchestra, con arrangiamenti di Andrea Leopardi, direttore d’orchestra Roberto Federico.

Verranno eseguiti i celebri brani del famoso cantautore italiano Fabrizio De Andrè. L’ingresso sarà a pagamento, 15 euro a persona. È possibile acquistare il biglietto in prevendita presso l’uf ficio in Piazza San Giovanni (casetta di legno) a Fondo oppure il giorno del concerto (fino ad esaurimento posti).

Sabato 26 agosto, Festa delle Lanterne al lago Smeraldo di Fondo. Dopo il grande successo della prima edizione del 2022, torna la Festa delle Lanterne al lago Smeraldo. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, si inizia con un coinvolgente laboratorio di costruzione delle lanterne galleggianti biodegradabili. L’attività è dedicata ai bambini, che saranno guidati passo passo dagli animatori.

La serata prosegue dalle ore 18 con una sfiziosa apericena a base di prodotti locali accompagnati dalla musica di Anna Matricardi con la sua tastiera e a seguire il Backsound Duo.

Verso le 21, si accenderanno le lanterne, verranno poi rilasciate tutte insieme sul lago e si godrà del magico spettacolo di luci delle lanterne galleggianti!

L’ingresso all’evento e il laboratorio per bambini sono gratuiti. Chi non ha partecipato al laboratorio, potrà acquistare sul posto le lanterne (fino ad esaurimento scorte).

La Pro loco di Fondo, al termine dell’evento, si impegna a raccogliere ogni singola lanterna. In prossimità della cascata infatti viene posizionata una rete per fermare le lanterne biodegradabili.

In caso di forte maltempo, l’evento viene spostato al giorno successivo, domenica 27 agosto.