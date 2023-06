Comunitàincultura, i progetti estivi in Val di Non

giovedì, 29 giugno 2023

Cles (Trento) – La Comunità della Val di Non è orgogliosa di annunciare il lancio del suo programma culturale estivo. “Comunitàincultura“, è il progetto che mette al centro la cultura in tutte le sue sfaccettature, si propone di promuovere la valorizzazione del territorio e coinvolgere attivamente tutti i comuni della Val di Non.

Da sempre impegnata nel sostegno attivo della cultura nel nostro territorio, l’Ente si dedica al finanziamento delle associazioni locali e all’organizzazione diretta di iniziative culturali che abbracciano una vasta gamma di settori. Comunitàincultura si propone come un progetto innovativo che pone al centro dell’attenzione la cultura, in collaborazione con tutti i Comuni della Val di Non.

L’iniziativa culturale si sviluppa attraverso quattro progetti distinti, ciascuno dei quali offre un’esperienza unica per scoprire e apprezzare la nostra terra attraverso l’arte e la cultura.

Il primo progetto, “In viaggio con…”, è una rassegna teatrale e letteraria che da molti anni anima le estati della Val di Non. Questo viaggio attraverso la letteratura e il territorio ci ha portato a esplorare numerose opere nel corso degli anni, tra cui la Divina Commedia, l’Orlando furioso, l’Odissea, il Decameron e, in questa edizione, i Promessi sposi di Alessandro Manzoni.

In occasione del centocinquantesimo anniversario della morte di Manzoni, torniamo ad esplorare questo grande romanzo che unisce gli italiani di tutte le generazioni, per scoprire cosa ha ancora da dirci oggi. Sera dopo sera, il pubblico potrà seguire le avventure di Renzo e Lucia, di don Abbondio, della monaca di Monza, dell’Innominato e di altri personaggi immortali, facendo tappa in dieci dei luoghi più belli della Val di Non.

Il secondo progetto, “Itinerari musicali d’Anaunia“, offre un’esperienza musicale emozionante che ripercorre il percorso storico-culturale della Valle. Con una varietà di generi musicali che spaziano dalla musica da camera al jazz, dal popolare al moderno e al classico, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in atmosfere suggestive. Grazie alla collaborazione con formazioni musicali locali e esecutori di rinomata fama, questa proposta musicale promette di offrire un’esperienza indimenticabile per un pubblico curioso ed eterogeneo.

Il terzo progetto, in un’unica data a Livo, “Il Cervo Nones”, ci invita a entrare nel mondo affascinante di una “fiaba teatrale tragicomica” di Carlo Gozzi. Ambientata in un tempo mitologico, questa storia ricca di magia e trasformazioni ci guiderà attraverso un regno immaginifico nel cuore di una selva. I personaggi, tra cui un re buono, una fanciulla di nobili sentimenti, ma povera, un malvagio ministro, gli innamorati, Pantalone e i servi, daranno vita a un’intricata trama che affronta il tema della verità e della contrapposizione tra corpo e anima.

Infine, “Alla riscoperta del patrimonio organario della Val di Non” condurrà in un affascinante viaggio nell’universo degli strumenti organari presenti nella nostra comunità. Ogni anno, una selezione di strumenti storici presenti nelle chiese della valle viene esplorata per farli conoscere e valutarne lo stato di conservazione e di efficienza musicale. Grazie alla collaborazione con musicisti e all’Accademia internazionale d’organo di Smarano, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a concerti, incontri e visite guidate che ci permetteranno di apprezzare il ricco patrimonio musicale e artistico della Val di Non.

“Con Comunitàincultura, – afferma Andrea Biasi, vicepresidente e assessore alle attività culturali della Comunità della Val di Non – è giunto il momento di riappropriarci delle nostre piazze, dei nostri castelli, palazzi e delle nostre splendide chiese. Questa iniziativa culturale ci offre un’opportunità unica di immergerci nella ricchezza della nostra comunità e di vivere esperienze indimenticabili”.

“Auguriamo a tutti – conclude Biasi – un’estate serena e ricca di occasioni d’incontro e conoscenza. Invitiamo gli abitanti della Val di Non e i visitatori a partecipare attivamente a Comunitàincultura e a lasciarsi coinvolgere dalla bellezza e dall’energia della cultura nel nostro territorio”.