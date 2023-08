Commezzadura: dal rafting al ropes course, le novità del centro Extreme Waves

domenica, 20 agosto 2023

Commezzadura (Trento) – “Il divertimento nella nostra struttura è assicurata e quest’anno i bambini si sono appassionati al Ropes Course”, Stefano Telch, istruttore al centro Extreme Waves di Commezzadura (Trento) traccia un quadro sull’attività.

L’attrazione è rappresentata dal rafting, con il Noce ancora carico d’acqua, ma l’offerta di sport è ampia dal tarzaning all’hydrospeed, passando al canyoning, canoa kayak, trekking, via ferrata, mountain bike, downhill e ropes course.

Quest’ultima attività sportiva ha preso piede in questa stagione e il clima caldo di questi giorni ha favorito ulteriori arrivi in Val di Sole e la struttura gestita da Marcello Di Cola è diventata una delle mete preferite dai turisti. L’accoglienza è ottimale con il responsabile e gli istruttori che illustrano le attività che si possono svolgere al centro in una o più giornate. Sono numerosi i giovani, le famiglie e anche intere comitive e gruppi di turisti che decidono di trascorrere importanti momenti sportivi al centro Extreme Waves di Commezzadura dove lo sport è a 360°.

VIDEO



Il ropes course sta prendendo piede per i più piccoli che intendono trascorrere una giornata nel grande polmone verde di Extreme Waves di Commezzadura, a lato della statale 42 del Tonale. “L’attività sportiva – spiega Stefano Telch viene seguita da un team di istruttori, all’inizio illustriamo le regole, poi viene fornita l’attrezzatura e seguita passo dopo passo l’attività che viene svolto”. “Tutto – conclude – avviene in massima sicurezza e diamo consigli durante il percorso”.

Il Centro Rafting Extreme Waves è una meta ideale per chiunque voglia trascorrere una giornata o un fine settimane pieno di sport, oppure che intende pianificare una vacanza in Val di Sole facendo ogni giorno un’attività sportiva diversa e in completo relax.

Per informazioni: info@extremewaves.it – (+39) 335 7080539

di A. Pa.

© Riproduzione riservata