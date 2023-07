Cles, visita istituzionale all’ospedale

martedì, 4 luglio 2023

Cles – “L’ospedale Valli del Noce è una struttura integrata nel modello di ospedale diffuso, punto di riferimento per la popolazione delle valli di Non e Sole con un ruolo forte nella rete dei servizi ospedalieri compresa la sinergia con l’ospedale Santa Chiara. Abbiamo nell’ultimo anno nominato quattro direttori di altrettante strutture fondamentali per l’ospedale e il nostro impegno sarà quello di mantenere i livelli di qualità raggiunti cercando di presidiare le attività per rendere la struttura sempre più attrattiva per i professionisti e al contempo garantire l’equilibrio tra prossimità delle cure e specializzazione ed equità di accesso a tutti i cittadini”. Queste le parole del direttore generale Antonio Ferro nel corso della riunione con il personale che si è svolta nel pomeriggio di oggi all’ospedale Valli del Noce di Cles.

All’incontro hanno partecipato, oltre al dg Ferro, l’assessore Stefania Segnana, il direttore del Servizio ospedaliero provinciale Pier Paolo Benetollo e il direttore medico dell’ospedale Armando Borghesi. Presenti il personale dell’ospedale oltre ai direttori di unità operativa, i coordinatori delle professioni sanitarie e dell’area amministrativa.

Una riunione molto partecipata, un momento di confronto e di ascolto rispetto alle esigenze delle singole unità operative, durante la quale sono intervenuti, tra gli altri, anche gli ultimi quattro direttori di unità operativa nominati su Cles: Cristina Contu neo direttrice dell’Unità operativa di medicina (l’ultima nominata in ordine di tempo), Vito Ventura (Unità operativa di ostetricia e ginecologia), Michela Zardin (Unità operativa anestesia e rianimazione) e Francesco Antonio Ciarleglio (Unità operativa di Chirurgia).

Da parte del direttore medico dell’ospedale Armando Borghesi sono stati illustrati i dati di attività evidenziando come l’ospedale abbia recuperato i volumi di attività pre-pandemia. Nel corso dell’incontro sono stati toccati vari argomenti a cominciare dall’attrattività per i professionisti dell’ospedale di Cles fino ad arrivare agli interventi realizzati in questi anni che hanno consentito una riorganizzazione della struttura.

L’assessore Segnana nel ringraziare i presenti per l’impegno quotidiano, ha evidenziato: “Il giro che stiamo compiendo sul territorio è stato pensato per ascoltare e confrontarsi su quanto fatto fino ad ora e quanto potrà essere realizzato come Giunta per risolvere in modo proficuo le criticità ancora presenti in modo da porre le basi per la programmazione sanitaria futura. I presidi di valle sono tra le nostre priorità, abbiamo fatto e faremo tutto il possibile per garantire la loro funzionalità nell’ottica dell’ospedale diffuso che riteniamo, in accordo con la direzione di Apss, il modello più appropriato per far fronte alle sfide che ci attendono. Il nostro impegno è quello di sostenere la direzione generale per permettere che tutte le strutture siano attrattive sia per il personale che le sceglie come luogo di lavoro sia per i pazienti che le scelgono come luogo di cura. In quest’ottica la nomina di quattro direttori di struttura complessa in poco più di un anno è la dimostrazione della volontà di investire e potenziare le strutture territoriali e ospedaliere di valle”.