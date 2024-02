Cles, un “Natale Solidale” grazie al CCR

mercoledì, 21 febbraio 2024

Cles (Trento) – Ha riscosso un grande successo il “Natale Solidale” di Cles, iniziativa organizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi. Quest’anno il CCR ha infatti deciso di vivere il periodo natalizio pensando agli altri e attivandosi per raccogliere materiali e fondi da devolvere in beneficenza.

In quest’ottica sono stati creati due percorsi distinti: la raccolta giochi e materiali scolastici per il Marocco e il vaso della fortuna per raccogliere fondi a sostegno dei bambini più sfortunati e che stanno vivendo il terrore della guerra.

Il primo progetto è stato realizzato con la fondamentale collaborazione del Centro culturale islamico di Cles, e in particolare grazie alla figura di Abdallah Id Abdelkader, vicepresidente del Centro, che ha raccontato ai giovani clesiani i disagi che sta vivendo una piccola comunità montana del Marocco, Talat N’Yaaqoub, epicentro in settembre di un terribile terremoto che ha devastato la regione.

Il Centro islamico di Cles ha da subito inviato il suo contributo e ha deciso di costruire una sala polivalente per i ragazzi del luogo, con uno spazio per lo studio e uno per il gioco.

Il CCR, venuto a conoscenza di questa iniziativa, si è reso disponibile e si è attivato per promuovere a scuola una raccolta materiali scolastici e giochi, con cui arricchire la sala. I giovani consiglieri hanno incontrato tutte le classi per chiedere l’aiuto degli altri studenti: il risultato è stato al di sopra di ogni aspettativa.

L’Istituto Comprensivo “Bernardo Clesio” ha risposto con grande generosità e ha raccolto tantissimo materiale che è stato poi suddiviso, inscatolato per tipologia e inviato in Marocco da parte del Centro islamico.

La seconda iniziativa, nata anch’essa dallo stimolo di Abdallah Id Abdelkader che ha sottolineato come purtroppo nel mondo ci siano tantissimi bambini e ragazzi in difficoltà, ha visto promuovere un vaso della fortuna in quattro giornate durante il periodo dell’Avvento.

Il vaso era collocato all’interno della Casa di Babbo Natale e ha ottenuto un grande successo di presenze e incassi. I giovani consiglieri si sono spesi per raccogliere materiali vari da utilizzare come premi, li hanno numerati e poi, in piccoli gruppi, hanno gestito il vaso della fortuna. La risposta è stata molto positiva ed entusiasta: oltre 300 famiglie hanno contribuito permettendo di raccogliere circa 1.000 euro.

La delibera del Consiglio Comunale dei Ragazzi del 16 gennaio scorso ha stabilito di suddividere le donazioni tra Save the Children, associazione internazionale presente in tutti i territori di guerra del mondo, e il Commissariato in Terra Santa a favore dei bambini delle popolazioni devastate dalla guerra in Israele e Palestina.

È stato quindi un “Natale Solidale” di grande successo e significato: questo grazie alle ragazze e ai ragazzi del CCR che ci hanno messo cuore ed energia e a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze di Cles e non solo che hanno donato qualcosa per gli altri.