Cles, settimana ricca di iniziative culturali

domenica, 6 agosto 2023

Cles – A Cles (Trento) settimana ricca di iniziative culturali: di seguito il programma completo degli appuntamenti.

LUNEDÌ 7 AGOSTO

ore 15 Palazzo Assessorile

ALLA SCOPERTA DI ANTICHI SUONI

Visita partecipata alla mostra “I sensi della musica” e laboratorio per famiglie per conoscere e sperimentare antichi suoni. Attività a cura della Soprintendenza per i beni culturali. Ritrovo presso Palazzo Assessorile

Partecipazione gratuita

MARTEDÌ 8 AGOSTO

ore 21 Palazzo Assessorile

CONCERTO DI QUARTETTO D’ARCHI IN RICORDO DI CESARE MARINO RUATTI

Francesco Iorio, Antonia Moschèn, Zeno Oberkofler, Christian Bertoncello

Partecipazione gratuita

MERCOLEDÌ 9 AGOSTO

ore 20.30 Palazzo Assessorile

INTRECCI TRA POESIA E MUSICA

Una serata in compagnia dei versi poetici di Francesca Bottari con la partecipazione della scuola di Musica C. Eccher

Partecipazione gratuita

VENERDÌ 11 AGOSTO

ore 16-18 Batibōi Gallery

ANIMALI DINAMICI

Piccolo laboratorio di stop-motion ispirato alla mostra “Love” di Federico Lanaro.

Laboratorio per tutte le età su prenotazione (max 12/15 posti) Info e iscrizioni batiboigallery@lacoccinella.coop 0463 600168

Partecipazione gratuita

VENERDÌ 11 AGOSTO

ore 17.30 Oratorio San Rocco – incontro specifico per ragazzi e ragazze

ore 20.30 Oratorio San Rocco – incontro per tutta la popolazione

CHIESA…STORIA DI PONTI

a cura di Padre Fabio Scarsato e con la testimonianza dei ragazzi che hanno partecipato alla Giornata Mondiali dei Giovani a Lisbona

Riflessioni sul tema della chiesa come edificio che ospita, ma anche e soprattutto come comunità aperta che PUO’ e DEVE accogliere.

Partecipazione gratuita

SABATO 12 AGOSTO

ore 9.30 – 10.30 | ore 17.30 – 18.30 Chiesa arcipretale S. Maria Assunta

ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA CHIESA

Visita guidata alla Chiesa arcipretale Santa Maria Assunta a cura dell’Associazione Anastasia Val di Non

ore 9.30 – 11.15 | ore 17.30 – 18.30 Chiesa arcipretale S. Maria Assunta

BENVENUTI SUL CAMPANILE!

Visita guidata con salita sulla torre campanaria della Chiesa arcipretale Santa Maria Assunta a cura dell’Associazione Anastasia Val di Non

Prenotazione obbligatoria. Dai 6 anni

DOMENICA 13 AGOSTO

ore 20.30 Chiesa arcipretale S. Maria Assunta

I 500 ANNI DELLA NOSTRA CHIESA

Don Fortunato Turrini racconta la storia della Chiesa arcipretale di S. Maria Assunta