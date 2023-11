Cles, la serata “La malattia: una violenza nascosta”

venerdì, 17 novembre 2023

Cles – L’Amministrazione comunale di Cles invita all’iniziativa “La malattia: una violenza nascosta”, che si terrà martedì 21 novembre 2023 alle ore 20 presso la Sala Baronale di Palazzo Assessorile.

Si tratta un una serata informativa aperta a tutti organizzato dall’Ospedale Valli del Noce in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), in collaborazione con la Fondazione Onda.

Argomenti trattati

– qualità di vita di chi assiste un famigliare;

– patologie cardiovascolari e fattori di rischio;

– le malattie tiroidee di interesse chirurgico;

– l’insufficienza venosa degli arti inferiori: diagnosi e cura;

– endometriosi: diagnosi e sintomi;

– medicina narrativa: dare visibilità e senso alle storie di malattia.