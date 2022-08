Cles, Fabio Debiasi: 30 anni dalla sua scomparsa

venerdì, 26 agosto 2022

Cles – Il 27 agosto ricorrono i 30 anni dalla scomparsa di Fabio Debiasi, figura molto nota, sempre impegnata nella vita sociale e politica di Cles e della Val di Non.

La famiglia ha voluto organizzare un momento di ricordo, in collaborazione con la Pro loco, con l’attuale presidente dell’associazione Lorenzo Paoli e con gli amici di Debiasi in particolare con la collaborazione di Mariano Bonanno.

Domani, sabato 27 agosto, a partire dalle ore 18, presso il parco Juffmann si ricorderà quindi la ricorrenza della scomparsa di Fabio Debiasi con la presenza della Coralità Clesiana che canterà dei pezzi del repertorio alternati a un ricordo. A seguire ci sarà un momento conviviale offerto dalla famiglia accompagnato dalla musica di Luisa Von Lutterotti.

Fabio Debiasi era stato per 9 anni Presidente della Pro Loco, consigliere comunale per due legislature, delegato all’interno del BIM di valle ed era stato insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale del lavoro.

Debiasi è ricordato come una persona apprezzata per il suo impegno e per la sua simpatia. La sua capacità di portare il buon umore è ancora oggi indelebile nelle persone che lo hanno conosciuto.

Sarà quindi l’occasione per rendere omaggio ad una persona che ha dato molto per la collettività e che aveva a cuore la propria comunità. In caso di maltempo il ricordo è comunque garantito all’interno di Casa Juffmann.