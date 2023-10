Cles, due iniziative dell’Amministrazione comunale

mercoledì, 18 ottobre 2023

Cles (Trento) – L’Amministrazione comunale di Cles propone le seguenti iniziative:

Giovedì 19 ottobre ore 20.30

Casa Dal Lago Cles, Fame Space – “Bartolomeo Bezzi a Cles: opere, documenti, testimonianze” con il curatore Marcello Nebl

Un incontro per approfondire la vita e l’arte di Bartolomeo Bezzi e i suoi rapporti con Cles e la Val di Non all’interno del palazzo in cui ha vissuto per molti anni.

Venerdì 20 ottobre ore 20.30

Palazzo Assessorile – CLES X L’AGENDA 2030 – OBIETTIVO 13: LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

“La ricerca per il territorio” – Un incontro per conoscere due progetti di ricerca volti a salvaguardare l’ambiente che ci circonda:

– BIOMITI a cura del Parco Naturale Adamello Brenta

– TOVEL FELLOWSHIP UNDERWATER RESEARCH