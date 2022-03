Cles: condannato per rapina, 28enne arrestato dai carabinieri

mercoledì, 16 marzo 2022

Cles – Rientra in Italia, 28enne macedone arrestato dai carabinieri di Cles (Trento). Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio in Val di Non, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cles hanno proceduto all’arresto di un cittadino macedone 28enne, reo di aver violato il divieto di rientro in Italia dopo essere stato espulso nel 2019.

La presenza dell’uomo a Cles non è passata inosservata ai carabinieri di pattuglia, i quali l’hanno notato mentre si aggirava tra le vie del centro e immediatamente riconosciuto, poiché noto in relazione a precedenti reati contro il patrimonio commessi proprio nelle Valli del Noce.

Sottoposto a controllo, a suo carico è risultato pendente un ordine di espulsione dal territorio nazionale eseguito tre anni fa, che gli inibiva il rientro in Italia per ben dieci anni.

Ieri, al termine del processo per direttissima, è stata data esecuzione a un provvedimento di carcerazione a suo carico, emesso dall’Autorità Giudiziaria di Trento, a seguito di condanna per un furto commesso a Cles nel 2017 e per una rapina consumata nel 2018 nel capoluogo trentino.

Il giovane, pertanto, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trento, dove sconterà una pena definitiva di 10 mesi e 15 giorni di reclusione.