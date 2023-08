Cles, appuntamenti a Palazzo Assessorile: il programma

sabato, 19 agosto 2023

Cles (Trento) – Due appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale di Cles nella prossima settimana a Palazzo Assessorile. Il primo in programma domani – lunedì 21 agosto, il secondo giovedì 24 agosto.

LUNEDÌ 21 AGOSTO – ore 15 – Palazzo Assessorile

ALLA SCOPERTA DI ANTICHI SUONI

Visita partecipata alla mostra “I sensi della musica” e laboratorio per famiglie per conoscere e sperimentare antichi suoni. Attività a cura della Soprintendenza per i beni culturali.

Ritrovo presso Palazzo Assessorile

Partecipazione gratuita.

GIOVEDÌ 24 AGOSTO – dalle 16.30 alle 18.30 Palazzo Assessorile

A CACCIA DI SUONI

Visite in azione alla mostra “I sensi della musica. Storie e racconti di suoni e strumenti musicali” a Palazzo Assessorile. Un viaggio sensoriale ed emotivo alla scoperta del mondo della musica e della sua forza espressiva capace di attraversare epoche e civiltà. Attraversando le antiche sale di Palazzo Assessorile si potranno incontrare strumenti musicali suonati da musicisti come Mozart e Gary Moore, opere di artisti come Andy Warhol e Fortunato Depero, reperti archeologici, installazioni video e sonore che renderanno più completo e multisensoriale il percorso.

La visita sarà arricchita da esperienze interattive e piccoli laboratori per sperimentare in leggerezza la dimensione creativa e giocosa di questo linguaggio universale, così importante per le nostre vite, capace di comunicare, di generare emozioni e risonanze, di risvegliare ricordi, di raccontare storie.

Le visite e i laboratori creativi saranno condotti dalle atelieriste della Batiboi Gallery, gestita dalla cooperativa La Coccinella in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Cles.

Costo: 10 euro a persona comprensivi di ingresso a Palazzo Assessorile. Minimo 5 – max 15 partecipanti

Info e prenotazioni: Cooperativa La Coccinella – 0463 600168 – batiboigallery@lacoccinella.coop

Prenotazione entro le ore 12 del giorno della visita.