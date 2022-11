Cles: al Consorzio Melinda il premio Vivere a Spreco Zero 2022

mercoledì, 30 novembre 2022

Cles (Trento) – Melinda, il Consorzio della Val di Non si conferma leader del settore anche in termini di sostenibilità ricevendo un riconoscimento che premia le realtà impegnate nella salvaguardia delle risorse ambientali. Nella suggestiva cornice di Palazzo D’Accursio a Bologna, Melinda ha ricevuto il Premio Vivere a Spreco Zero 2022 per la categoria Ortofrutta. Un prestigioso riconoscimento che ogni anno viene assegnato alle 12 realtà italiane che si distinguono, nelle rispettive categorie, per i loro comportamenti virtuosi in tema di sostenibilità e che quest’anno è stato conferito anche al Consorzio della Val di Non per il suo impegno verso l’ambiente e il territorio (nella foto Andrea Fedrizzi – a destra – mentre riceve il premio assegnato a Melinda e sotto l’attestato del riconoscimento).

In particolare, Melinda è stata premiata grazie all’adozione, nel corso degli ultimi 5 anni, delle soluzioni brevettate da Unitec per la selezione non distruttiva della qualità delle proprie ciliegie. Questo ha permesso ai propri soci di raccogliere tutte le ciliegie prodotte, garantendo una seconda vita al 15% delle stesse che, non idonee ai consueti canali di commercializzazione del fresco, sono state avviate all’industria della trasformazione o a canali commerciali alternativi. Si tratta di oltre 30 milioni di ciliegie ogni anno salvate dagli scarti e dallo spreco, con maggior soddisfazione di produttori e consumatori. Melinda si conferma così leader del settore Ortofrutta, oltre che in termini di notorietà del marchio, anche in termini di pratiche sostenibili e attenzione alle risorse ambientali.

Giunto alla 10esima edizione e promosso dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market, il premio ha il patrocinio dei Ministeri della Transizione Ecologica, degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e del Lavoro e delle Politiche Sociali, in sinergia con la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, ANCI, la Regione Emilia Romagna. Il Premio Vivere a Spreco Zero è articolato in 12 categorie, a cui quest’anno si è aggiunta la categoria speciale Acqua-Energia. Il suo obiettivo è promuovere le buone pratiche di prevenzione degli sprechi e di sviluppo sostenibile ad ogni livello, dalle Pubbliche Amministrazioni alle imprese, dalle scuole ai cittadini, dall’economia circolare alla dieta mediterranea, dall’innovazione alla biodiversità. Negli anni, è stato conferito ad aziende, enti e istituzioni di grande prestigio e ha avuto ambasciatori del calibro del climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, degli scrittori Susanna Tamaro e Paolo Rumiz, degli artisti Giobbe Covatta e Neri Marcorè.

“Questo premio ci riempie di orgoglio perché testimonia il grande lavoro svolto da Melinda sul fronte dello sviluppo sostenibile, composto da azioni quotidiane e concrete che spesso passano però inosservate. Va sottolineato che veniamo oggi premiati anche grazie alla competenza di un partner come Unitec in grado di offrirci soluzioni che sanno fare la differenza, a vantaggio nostro, dei Clienti e dell’ambiente che ci circonda. Sono davvero numerose le azioni che mettiamo in campo a favore del nostro ecosistema; dall’uso di energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili al ricorso a metodi di coltivazione sostenibili, dall’impiego dell’irrigazione a goccia che riduce i consumi idrici alla ricerca di imballaggi sempre più a basso impatto”, dichiara Andrea Fedrizzi durante la premiazione. “Fiore all’occhiello delle politiche di sostenibilità di Melinda – ha concluso – sono le Celle Ipogee, un impianto di conservazione unico al mondo a basso impatto ambientale: si tratta infatti di un vero e proprio frigorifero naturale realizzato nel cuore delle Dolomiti, che consente il 50% di risparmio energetico ed è ad impatto zero sul territorio”.

di Red. At.