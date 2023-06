Cles, 500 anni dall’ultima consacrazione della chiesa Santa Maria Assunta: gli eventi

giovedì, 8 giugno 2023

Cles – La chiesa arcipretale di Cles (Trento) celebra il cinquecentesimo anniversario dall’ultima consacrazione della Chiesa arcipretale Santa Maria Assunta di Cles: alla conclusione dei lavori, il 16 agosto 1523, la nuova chiesa fu inaugurata alla presenza del principe vescovo Bernardo Cles. Domani – venerdì 9 giugno alle 20.30, presso la chiesa stessa, è organizzata “La chiesa compie 500 anni”, dedicata all’apertura delle celebrazioni: dialoghi con Marcello Nebl e concerto del Coro Monte Peller.

Il Comune di Cles, in collaborazione con la Parrocchia, l’associazione Pro cultura centro studi nonesi, la Pro loco, i cori di Cles, la Scuola di musica C. Eccher, l’associazione Anastasia Val di Non e il Circolo fotografi Valli del Noce, organizza diversi eventi non solo per riscoprire la storia della parrocchia, ma anche per avviare una riflessione collettiva: sul suo ruolo, sul suo significato e sul suo profondo legame con la storia locale. Ci saranno concerti, serate a tema, un concorso fotografico, visite guidate e spettacoli. Si comincia questo fine settimana, cogliendo l’occasione di palazzi aperti.

Simona Malfatti, assessora all’area della cultura e della formazione, spiega: “ Si tratta di un anniversario molto importante non solo perché ci offre l’occasione per sollevare lo sguardo e meravigliarci della bellezza maestosa della nostra chiesa, ma anche perché ci spinge a riflettere sul valore non solo storico e artistico ma anche culturale di questo monumento, che fu costruito con l’intento di accogliere tutte le frazioni e i rioni della nostra comunità. Il ricco calendario degli eventi estivi ha lo scopo di festeggiare, ritrovarsi e riscoprire la nostra storia di clesiane e clesiani e i suoi intrecci con la Chiesa arcipretale di Santa Maria Assunta”.

VENERDÌ 9 GIUGNO

Alle 20:30 Chiesa arcipretale S. Maria Assunta. LA CHIESA COMPIE 500 ANNI. Serata dedicata all’apertura delle celebrazioni per i 500 anni (1523-2023) dalla riconsacrazione. Dialoghi con Marcello Nebl e concerto del Coro Monte Peller.

SABATO 10 GIUGNO

9.30 – 10.30 | 14.30 – 15.30 Chiesa arcipretale S. Maria Assunta. ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA CHIESA. Visita guidata a cura dell’Associazione Anastasia Val di Non nell’ambito dell’iniziativa “Palazzi Aperti”.

9.30 – 11.15 | 14.30 – 16.15. BENVENUTI SUL CAMPANILE! Visita guidata con salita sulla torre campanaria a cura dell’Associazione Anastasia Val di Non nell’ambito dell’iniziativa “Palazzi Aperti”. Prenotazione obbligatoria. Dai 6 anni.

LUNEDÌ 3 LUGLIO

20.30 Palazzo Assessorile LA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA E LO STILE CLESIANO Una conferenza per scoprire gli aspetti storici e stilistici di un’architettura simbolo del Rinascimento trentino. A cura di Ruggero Mucchi e Marcello Nebl.

DOMENICA 13 AGOSTO

20.30 Chiesa arcipretale S. Maria Assunta I 500 ANNI DELLA NOSTRA CHIESA Don Fortunato Turrini racconta la storia della Chiesa

LUNEDÌ 14 AGOSTO

19.00 Corso Dante FESTA DELL’ASSUNTA Con la partecipazione dei gruppi rionali di Cles con le loro specialità gastronomiche e musica dal vivo.

MARTEDÌ 15 AGOSTO

20.00 Chiesa arcipretale S. Maria Assunta. MESSA solenne con l’Arcivescovo di Trento Monsignor Lauro Tisi e PROCESSIONE con la statua della Madonna

21.00 Piazza Municipio CONCERTO a cura del Gruppo Bandistico Clesiano

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO

10.30 Chiesa arcipretale S. Maria Assunta messa di S. Rocco.

20.30 Chiesa arcipretale S. Maria Assunta: I 500 ANNI DELLA NOSTRA CHIESA Serata di meditazione e preghiera: gli atti degli apostoli

VENERDÌ 18 AGOSTO

21.00 Chiesa arcipretale S. Maria Assunta 500 ANNI PARROCCHIA Concerto sinfonico corale a cura della Corale Monteverdi di Cles

VENERDÌ 11 AGOSTO

17.30 Oratorio S. Rocco CHIESA: STORIA DI PONTI Incontro per ragazze e ragazzi. Riflessioni sul tema della Chiesa intesa non solo come edificio che accoglie le persone ma soprattutto come vera comunità aperta. A cura di padre Fabio Scarsato.

20.30 Oratorio S. Rocco CHIESA: STORIA DI PONTI Incontro per giovani e adulti. Riflessioni sul tema della Chiesa intesa non solo come edificio che accoglie le persone ma soprattutto come vera comunità aperta. A cura di padre Fabio Scarsato.

SABATO 12 AGOSTO

9.30 – 10.30 | 17.30 – 18.30 Chiesa arcipretale S. Maria Assunta ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA CHIESA Visita guidata alla Chiesa a cura dell’Associazione Anastasia Val di Non.

9.30 – 11.15 | 17.30 – 18.30 Chiesa arcipretale S. Maria Assunta BENVENUTI SUL CAMPANILE! Visita guidata con salita sulla torre campanaria a cura dell’Associazione Anastasia Val di Non. Prenotazione obbligatoria. Dai 6 anni.

Dal 15 luglio al 31 agosto: PHOTO CONTEST “500 ANNI”

Invia la tua foto con la Chiesa acripretale Santa Maria Assunta e partecipa al concorso a premi. Info sul sito www.comune.cles.tn.it e sulle pagine social del Comune di Cles. (A cura del Circolo fotografico Valli del Noce).