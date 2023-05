Circonvallazione ferroviaria: a giugno le demolizioni e i lavori per deviare la Trento-Malè

martedì, 30 maggio 2023

Trento – Circonvallazione ferroviaria, a giugno iniziano le demolizioni e i lavori per deviare la Trento-Malè. Entra nel vivo la prima fase di realizzazione della Circonvallazione ferroviaria di Trento. I lavori di cantierizzazione previsti sono quelli legati alle cosiddette “opere propedeutiche di parte A”: l’imbocco della galleria Nord nel tratto San Martino-ex scalo Filzi e l’imbocco della galleria Sud nell’area di Acquaviva.

Accanto alle attività, in corso ormai da alcune settimane, relative ai rilievi topografici, alla pulizia e allo sfalcio delle aree, partiranno nel mese di giugno i lavori propedeutici alla deviazione della Trento-Malè e alla costruzione di un binario provvisorio all’interno dell’ex scalo Filzi. Questi interventi sono finalizzati al mantenimento del servizio per tutto il 2023 e per buona parte del 2024.

Sempre a giugno è prevista la demolizione degli edifici che interferiscono con le opere della galleria artificiale a ovest di via Brennero. Per questi ultimi lavori è prevista la soppressione di un tratto della corsia preferenziale, lo spostamento più a sud della fermata del trasporto pubblico e il restringimento nello stesso tratto della corsia ciclabile con conseguente obbligo di “bici a spinta”. La modifica temporanea sarà in vigore per tutto il mese di giugno.

Continuano inoltre anche le attività legate ai testimoniali di stato degli edifici di via Brennero limitrofi al cantiere e le attività di installazione della strumentazione di monitoraggio. Lo scopo è quello di accertare lo stato e le condizioni dei luoghi prima dell’inizio dei lavori. Il testimoniale di stato è infatti una perizia giurata corredata da documentazione fotografica ed eventuali elaborati grafici che serve a conservare la memoria della situazione prima dell’esecuzione di un’opera in modo da poter escludere la possibilità che danni procurati nel corso del cantiere possano essere ingiustamente considerati come già esistenti prima dell’inizio dell’intervento.

Infine, sono tuttora in corso pure le attività di sondaggio lungo il tracciato e di monitoraggio ambientale ante-operam.

“L’osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro corrisponde a quello previsto dal Codice dell’Ambiente?”

“Sono passati ormai tre mesi dalla firma del Protocollo di intesa, da parte della Provincia autonoma di Trento, del Comune di Trento e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., che ha portato all’istituzione dell’Osservatorio Ambientale e per la Sicurezza del lavoro con il compito di sorvegliare lo stato ambientale del territorio interessato dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento attraverso l’analisi degli impatti ambientali provocati dalle diverse fonti, di studiare le ricadute sulla popolazione, nonché di vigilare affinché vengano osservate le norme di tutela sociale e tecnica del lavoro e di sicurezza e di igiene del lavoro durante le fasi del cantiere.

E’ tuttavia da osservare che, l’assenza – all’interno del sopracitato protocollo – di uno specifico a quanto previsto dall’art. 28, rubricato “Monitoraggio”, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), nonché i chiarimenti che il Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio ha reso noti nel suo incontro d’insediamento durante il quale sono state indicate le funzioni dell’organo, hanno fatto sorgere molti dubbi all’interno della cittadinanza circa il fatto se quello attualmente costituito corrisponda con l’Osservatorio ambientale che – secondo quanto previsto dal Codice dell’Ambiente – dovrebbe supportare l’Autorità competente, e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, nella verifica dell’ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, al fine d’identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

Si reputa fondamentale chiarire fin da subito il dubbio presente all’interno della cittadinanza al fine d’infondere nuova fiducia e rassicurazione. E’ infatti da considerare che, la previsione di cui all’art. 14 del protocollo d’intesa approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 230 dd. 17.02.2023, secondo la quale “Nel caso di situazioni di criticità, l’Osservatorio sollecita RFI a porre in essere misure e interventi correttivi o preventivi da imporre alle imprese appaltatrici al fine di ottemperare alle vigenti prescrizioni”, nel percepito del popolo trentino viene interpretata come scarsamente efficace nel riuscire a garantire un contributo indipendente e autonomo di tipo incisivo. Al contrario, l’Osservatorio derivante dalle disposizioni del Codice dell’Ambiente viene percepito come maggiormente incisivo e imparziale (forse anche per i criteri che disciplinano la nomina dei suoi componenti) nel riuscire a garantire l’effettiva messa in atto delle prescrizioni/raccomandazioni contenute nell’Ordinanza n. 3/2022 della Commissaria Straordinaria.

Per questo motivo, nella giornata odierna, ho depositato un’interrogazione per chiedere al Presidente della Provincia autonoma di Trento se l’”Osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro” istituito tra Provincia autonoma di Trento e Comune di Trento, con l’adesione di RFI S.p.A corrisponda per forma, funzioni e poteri a quello previsto dalla normativa”, sottolinea Katia Rossato, Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia.

