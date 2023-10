Circonvallazione di Cles, prelievi e sondaggi sulla progettazione esecutiva

venerdì, 13 ottobre 2023

Cles – Consegnate nella cittadina nonesa, alla ditta a cui è stato affidato l’appalto, le aree necessarie alle attività propedeutiche alla realizzazione dei lavori della circonvallazione dell’abitato di Cles sulla statale 43 della Val di Non – opera S-466. La consegna ufficiale è avvenuta presso la Sala Baronale di Palazzo Assessorile, alla presenza di rappresentanti istituzionali di Provincia, Comuni e Comunità di Valle.

La consegna riguarda la perimetrazione e l’accantieramento di alcune aree, per i prelievi e i sondaggi funzionali alla progettazione esecutiva, in fase di avanzata redazione, di un intervento complesso e articolato.

L’opera, infatti, comprende degli innesti con rotatoria sulla S.S. 43, in particolare a sud con la rotatoria “Campazzi” ubicata poco più a monte dell’esistente zona commerciale di Via Trento ed a nord con la rotatoria “Castellaz” ubicata in prossimità dell’attuale incrocio fra la statale 43 della Val di Non e la Sp 139 del Castellaz. Prevista la realizzazione di una circonvallazione su sede stradale ex novo, mediante la costruzione di due gallerie artificiali, denominate galleria di Cles e galleria di Dres ed un ponte insistente fra le due gallerie. Verrà realizzato anche uno svincolo per il centro abitato di Cles attraverso la rotatoria “Cassina” e una bretellina di collegamento con Piazza Fiera, dove è prevista un’altra rotatoria. Saranno poi realizzati due sottopassi alla ferrovia Trento Malè, il primo a sud dell’abitato di Cles per imboccare la nuova circonvallazione ed il secondo per permettere il collegamento con la bretellina per lo svincolo verso il centro abitato.

Tutti gli interventi puntano al miglioramento e alla razionalizzazione dell’attuale rete viaria che collega la bassa Val di Non con la Val di Sole e la parte della Val di Non sulla sponda sinistra del lago di Santa Giustina. Le arterie esistenti, in particolare la S.S. 43, transitano attraverso l’area urbana di Cles, portando nel cuore del centro abitato un notevole flusso di veicoli con i conseguenti disagi in termini di inquinamento acustico e atmosferico e criticità delle condizioni della sicurezza stradale. La realizzazione della circonvallazione consentirà di risolvere questi inconvenienti, migliorando il tracciato stradale, rendendo più scorrevole e sicuro il traffico veicolare lungo questo importante itinerario, accorciando e velocizzando le percorrenze con minori costi di trasporto e riduzione delle emissioni. La deviazione su un itinerario esterno al traffico che attualmente transita attraverso il centro abitato di Cles, apporterà il miglioramento della vivibilità del centro cittadino.

Le opere di maggiore rilevanza risultano essere la galleria artificiale di Cles, di lunghezza pari a ca. 1750 mt, che prevede uno scavo a cielo aperto, la realizzazione della struttura della galleria in cemento armato, ed il successivo ricoprimento al fine di restituire le aree sovrastanti per le attività agricole ivi presenti e il ponte di Dres, di lunghezza pari a ca. 150 mt, realizzato mediante un arco in acciaio e un impalcato a struttura mista acciaio – calcestruzzo sotteso tra le due rive della valle del Rio Dres. Il costo complessivo dell’opera, comprensivo di somme a disposizione, di oneri della sicurezza, e costi di progettazione definitiva ed esecutiva è di 56 milioni di euro. L’affidamento della progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione fanno capo all’A.T.I. Collini Lavori s.p.a. (mandataria) con “Technik Bau S.r.l. – consorzio stabile” (mandante). Il tempo utile per dare compiuti i lavori è stato fissato in 713 giorni, che decorrono dalla data del verbale di consegna definitiva. Al fine di restituire ai proprietari il prima possibile le aree coltivabili al di sopra della galleria artificiale di Cles, è stata fissata una scadenza intermedia di 580 giorni, entro la quale dovranno essere completate la rotatoria Campazzi, la galleria di Cles, la rotatoria Cassina e la rotatoria Fiera, con relativa bretellina di collegamento alla nuova circonvallazione. Incaricato della Direzione dei Lavori è il direttore dell’Ufficio Infrastrutture stradali del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie della Provincia, che sarà coadiuvato da altri tecnici provinciali in qualità di direttori Operativi, ispettori di Cantiere e come direzione lavori geologica un geologo della PAT. L’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato invece affidato ad un tecnico del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie.

Caratteristiche principali dell’opera

Lunghezza complessiva intervento: ca. 2,5 Km

Raggio esterno rotatoria di innesto sud sulla S.S. 43 (Campazzi) e di svincolo per il centro abitato (Cassina): 24,00 m

Raggio esterno rotatoria di innesto nord sulla S.S. 43 (Castellaz): 15,00 m

Lunghezza galleria di Cles: ca. 1750 m

Lunghezza viadotto di Dres: ca. 150 m

Lunghezza galleria Dres: ca. 450 mt

Larghezza complessiva carreggiata nuova circonvallazione: 9,50 m (1 corsia da 3,5 m per ogni senso di marcia e banchine da 1,25 m)

Larghezza complessiva carreggiata bretella collegamento con P.zza Fiera: 9,00 m (1 corsia da 3,5 m per ogni senso di marcia e banchine da 1,0 m)

Pendenza longitudinale massima in galleria di Cles: ca. 7 %

Pendenza longitudinale massima in galleria di Dres: ca. 5,7 %