Ciclocross, MTB ed anche snowboard: per Puck Pieterse la Val di Sole è gioia

venerdì, 8 dicembre 2023

Vermiglio – Quando si parla di multidisciplina nel ciclismo, pochi esempi sono migliori di quello di Puck Pieterse, atleta originaria di Amersfoort, nei Paesi Bassi. Nonostante la giovane età, infatti, Pieterse è già riuscita a primeggiare sia nella MTB (con le Olimpiadi di Parigi 2024 già nel mirino) che nel Ciclocross (una disciplina che attraverso la specificità del suo ormai tradizionale appuntamento in Val di Sole, punta sì alle Olimpiadi, però a quelle invernali). Pieterse, inoltre, ha perfino trovato il tempo per ben figurare anche su strada, con un quinto posto, nel marzo di quest’anno, alla Strade Bianche. Foto @Giacomo Podetti.

Domenica 10 dicembre in Val di Sole Pieterse troverà tuttavia un diverso bianco, quello della neve, e – al posto delle strade toscane – un circuito ricco di curve, dossi e insidie ciclistiche. A Vermiglio, sul percorso innevato dei Laghetti di San Leonardo, l’olandese punta a ritrovare le sensazioni che nel 2022 le permisero di arrivare al traguardo in solitaria, dopo diversi giri al comando, per celebrare la vittoria sul gradino più alto di un podio tutto olandese completato da Ceylin del Carmen Alvarado e Manon Bakker, entrambe al via anche quest’anno.

Pieterse è però consapevole delle insidie del percorso di Vermiglio, dove nel 2021 terminò la gara al nono posto, a quasi tre minuti dalla vincitrice.

“Ricordo bene quella prima volta”, racconta Pieterse: “in precedenza mi era capitato in un paio di occasioni di gareggiare nel ciclocross con un po’ di neve, ma mai su un percorso appositamente pensato per quello. Fu complicato per me adattare la guida a una neve che rendeva difficile spingere con efficacia sui pedali, e che in parte ricordava la sabbia, un tipo di terreno su cui ho sempre faticato molto”.

“Nel 2022 sapevo invece cosa aspettarmi, e mi aiutò il fatto che la superficie fosse in parte ghiacciata, rendendo il tracciato più veloce, anche se insidioso. La regola generale comunque è sempre la stessa: non cercare di forzare la bici, lasciarla andare dove vuole e, soprattutto, mantenere calma e lucidità”.

Oltre che per riconfermarsi regina della Val di Sole, Pieterse è felice di tornare in Italia per altre due ragioni: “Una sono gli spettatori e le spettatrici, che vengono alle gare perché amano davvero lo sport, e sono capaci – anche con la ormai famosa motosega – di fare un gran baccano; l’altro è la possibilità di sfruttare la trasferta trentina per fare snowboard”.

Così come fece l’anno scorso, anche quest’anno la giovane portacolori del team Fenix-Deceuninck ha infatti in programma di prolungare di un giorno la sua permanenza in Val di Sole per fare tappa sulle piste da sci che da quelle parti non mancano di certo.

Oltre a Pieterse, Bakker ed Alvarado, tra le favorite per la prova trentina di Coppa del Mondo ci sono anche la canadese Maghalie Rochette e l’italiana Sara Casasola. Sulle ruote di entrambe pesa l’arduo compito di provare a interrompere una striscia di vittorie olandesi che, al femminile, dura da oltre due anni.

Oltre all’incognita del modo in cui le temperature impatteranno il manto nevoso, gli atleti si troveranno a confronto con un percorso che, nelle fasi di costruzione, ha subito alcune lievi modifiche in ragione delle condizioni del terreno, molto ammorbidito dalle piogge delle settimane recenti. Sostanzialmente invariato il dislivello, ma due dossi sostituiranno il tratto in salita più lungo, aggiungendo più tecnicità e ritmo. Una novità che dovrebbe essere gradita a Pieterse, nota tra le altre cose per essere una delle poche atlete del circuito ciclocrossistico a superare efficacemente gli ostacoli restando in sella.

Il programma della tappa italiana di Coppa del Mondo di ciclocross si aprirà sabato 9 dicembre a Vermiglio con una sessione di prove libere dalle 14 alle 16, a cui si potrà accedere gratuitamente. Domenica 10 dicembre andranno invece in scena le gare, con le Donne Elite protagoniste dalle 13.10, seguite dagli Uomini Elite alle 14.40. Prima delle gare, dalle 11 alle 13 – mentre già atleti e atlete saranno sul tracciato per prenderne le misure a poche ore dal via – a scaldare l’atmosfera ci sarà un’esibizione della All Aboard Band.

I biglietti per la giornata di domenica sono disponibili, esclusivamente online, su www.valdisolebikeland.com