Ciclismo, Giro Under 23 al via: tappe a Pinzolo, Santa Caterina Valfurva e Chiavenna

venerdì, 10 giugno 2022

Pinzolo – Doppio appuntamento a Pinzolo (Trento) e in Valtellina con il ciclismo: infatti domenica 12 giugno ci sarà l’arrivo di tappa nella località della Val Rendena e lunedì il via sempre da Pinzolo. Lunedì i ciclisti arriveranno a Santa Caterina Valfurva e martedì 14 giugno partiranno da Chiuro (Sondrio) per arrivare a Chiavenna (Sondrio).

Il 45esimo Giro d’Italia giovani Under 23 partirà domani, sabato 11 giugno, da Gradara, nelle Marche. La più prestigiosa e ambita corsa a tappe al mondo per ciclisti Under 23 è in programma dall’11 al 18 giugno. Il Giro d’Italia Giovani Under23 si disputa sulla distanza di 7 tappe, che toccano 6 Regioni: dopo il via da Gradara e l’arrivo della prima tappa ad Argenta (Emilia-Romagna), prosegue in Veneto, Trentino, Lombardia e Piemonte.

La gara vedrà la partecipazione di 176 atleti in rappresentanza di 35 team (18 italiani e 17 stranieri), provenienti da 14 Paesi e selezionate tra le oltre 70 richieste ricevute. Gli atleti cercheranno di indossare almeno una delle maglie di leader delle classifiche realizzate da Alé Cycling (Rosa Suzuki, Rossa ITAS Assicurazioni, Blu GLS, Bianca Chiesi for AIDO, Nero-Rosa ExtraGiro, Combinata ENIT) o il prestigioso numero rosso BPER Banca che ogni giorno caratterizzerà il corridore più combattivo in gara.

I NUMERI – Oltre a essere una sfida internazionale tra i migliori giovani talenti del ciclismo mondiale, il Giro d’Italia Giovani è al tempo stesso un palcoscenico di spessore per aziende e territori che credono nel progetto.

Il Giro d’Italia Giovani U23 infatti è una macchina organizzativa che genera anche un notevole indotto per i territori, muovendo una carovana di circa 650 persone, circa 6.000 posti letto, l’allestimento di villaggi sponsor (100.000 presenze nel 2021) nelle partenze e arrivi di ogni tappa e una community online sempre crescente, che nel 2021 ha raggiunto oltre 10 milioni di impression, con immagini televisive distribuite in più di 40 Paesi.

Nel corso delle sue 44 edizioni, a partire dal 1970, il Giro d’Italia Under 23 ha lanciato alcuni dei più grandi professionisti degli ultimi decenni: da Moser a Battaglin, da Baronchelli a Corti, da Konyshev a Belli, da Casagrande a Simoni e Pantani.

Le maglie di leader delle classifiche:

Maglia Rosa Suzuki: Leader della classifica generale

Maglia Rossa ITAS Assicurazioni: Leader della classifica a punti

Maglia Blu GLS: Leader della classifica dei Gran premi della Montagna

Maglia Bianca Chiesi for AIDO: Leader della classifica dei giovani

Maglia Nero-Rosa ExtraGiro: Miglior italiano nella classifica a tempi

Maglia Combinata ENIT: Leader della classifica combinata

Le tappe del 45° Giro d’Italia Giovani Under 23:

Sabato 11 giugno 2022: 1° tappa: Gradara | Riccione – Argenta (FE)

Domenica 12 giugno 2022: 2° tappa: Rossano Veneto (VI) – Pinzolo (TN)

Lunedì 13 giugno 2022: 3° tappa: Pinzolo (TN) – Santa Caterina Valfurva (SO)

Martedì 14 giugno 2022: 4° tappa: Chiuro (SO) – Chiavenna (SO)

Mercoledì 15 giugno 2022: riposo

Giovedì 16 giugno 2022: 5° tappa: Busca (CN) – Peveragno (CN)

Venerdì 17 giugno 2022: 6° tappa: Boves (CN) – Colle Fauniera (CN)

Sabato 18 giugno 2022: 7° tappa: Cuneo (CN) – Pinerolo (TO)