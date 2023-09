Chiude la stagione al centro Extreme Waves in Val di Sole, Di Cola: “Un saluto a tutti, arrivederci al 2024”

giovedì, 7 settembre 2023

Commezzadura (Trento) – La stagione estiva volge al termine e al centro rafting Extreme Waves,in Val di Sole, si sta concludendo nel migliori dei modi. Come tradizione il secondo weekend di settembre termina la stagione iniziata in primavera e proseguita per tutta l’estate nel segno dello sport e svago. L’ultimo giorno sarà domenica 10 settembre. “Sarà l’occasione per salutarci con l’arrivederci alla prossima stagione”, dice Marcello Di Cola (nel video), responsabile dell’accogliente centro Extreme Waves, a lato della statale 42 del Tonale a Commezzadura (Trento).

Sono gli ultimi giorni per vivere in modo adrenalico il Noce, per compiere spettacolari discese sul torrente della Val di Sole ancora carico d’acqua. Durante la stagione estiva il centro Extreme Waves ha proposto agli appassionati tante attività, oltre dal rafting, ad esempio mountain bike, canyoning, arrampicata sportiva, hydrospeed, rospes course e river bridge. “E’ stata una buona stagione – prosegue Marcello Di Cola – con il Noce sempre carico d’acqua e dobbiamo auguraci che altre stagioni sulla falsariga di quella di quest’anno”.

Lo staff del centro Exteme Waves, responsabile, guide ed istruttori, hanno lavorano fianco a fianco, accolto giovani, famiglie e turisti, seguendoli fin dal loro arrivo al centro e li hanno assecondati in ogni loro richiesta, mettendoli a loro agio e questo rappresenta uno dei punti di forza della struttura di Commezzadura. “Lo sguardo è già al 2024 – conclude Marcello Di Cola -. Abbiamo in serbo tante sorprese, coinvolgenti, per gli appassionati, famiglie e gruppi che sceglieranno la nostra struttura”.

di A. Pa.

