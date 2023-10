Cavizzana: un milione e 260mila euro dalla Provincia per il recupero dell’ex municipio

martedì, 10 ottobre 2023

Cavizzana – La Giunta provinciale ha ammesso a finanziamento il progetto di recupero dell’ex municipio di Cavizzana, d’iniziativa del Comune, per l’importo di 1.255.900 euro, pari al 95% della spesa ammessa. L’istruttoria amministrativa e tecnica si è conclusa positivamente e si ritiene l’intervento rilevante per lo sviluppo turistico, sociale ed economico del territorio nel quale viene realizzato.

Si tratta del recupero funzionale dell’edificio ex municipio di Cavizzana – contraddistinto dalla p.ed. 9/2 C.C. Cavizzana – mediante la completa demolizione del fabbricato esistente, al fine di destinarlo a centro polifunzionale dove troveranno posto una sala riunioni per eventi culturali e le sedi per le associazioni.

Inoltre, nel piano seminterrato, considerata la contiguità con la caserma del locale Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, verranno realizzati alcuni locali che saranno utilizzati dai Vigili del fuoco; in particolare il Corpo avrà in dotazione nuovi spazi per il rimessaggio dell’autobotte. E’ inoltre prevista la sistemazione della piazza antistante all’edificio. “Si ritiene che la realizzazione di questo progetto abbia risvolti positivi dal punto di vista sociale, rispondendo alle esigenze aggregative della comunità, e accresca le potenzialità attrattive del Comune“.